Effizienter, kostengünstiger - und angeblich besser: Mit Qwen 2.5 fordert Alibaba die Tech-Elite heraus. Doch hat Chinas jüngstes KI-Modell wirklich das Potenzial, OpenAI, Google und Co. unter Druck zu setzen? Die Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz nehmen rasant zu. Auch in China entstehen zunehmend leistungsstarke Modelle, die als ernstzunehmende Alternativen zu westlichen Technologien von OpenAI oder Meta betrachtet werden. Nachdem schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...