© Foto: adobe.stock.com

Bekanntlich sagt manchmal ein Bild mehr als tausend Worte. Das ist auch im Fall von Brent Oil so. Die Entwicklung des Ölpreises in den letzten Tagen lässt nicht viel Gutes erwarten. Weitere Turbulenzen drohen. Brent Oil charttechnisch angezählt Bewerten wir zunächst die charttechnischen Lage. Anfang Januar brach Brent Oil über das markante Widerstandscluster 75 US-Dollar / 76 US-Dollar aus und verließ damit gleichzeitig eine mehrwöchige Handelsspanne. Die Untergrenze der Handelsspanne wurde vom Preisbereich 70 US-Dollar / 68 US-Dollar gebildet und dieser könnte nun über kurz oder lang noch einmal in den Fokus rücken. Der Ausbruch über die 76 US-Dollar lief zunächst vielversprechend an. …