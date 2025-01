In dieser Handelswoche durchleben die Anleger ein Wechselbad der Gefühle. Am Wochenende zunächst der KI-Schock "Made in China", dann die rasche Stabilisierung. Seit Dienstag befinden sich insbesondere die US-Tech-Titel wieder überwiegend auf dem Kaufzettel der Investoren. Auch die stark in Sippenhaft genommene Halbleiter-Aktie Marvell Technology erholt sich nach dem Crash. Das ist jetzt wichtig.Neben der zwischenzeitlichen Panik durch das neue KI-Projekt DeepSeek aus China ist die Woche voll mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...