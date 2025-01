Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA70557Y1051 Pegasus Mercantile Inc. 30.01.2025 CA70557Y2042 Pegasus Mercantile Inc. 31.01.2025 Tausch 5:1CA7562303064 Recharge Resources Ltd. 30.01.2025 CA7562304054 Recharge Resources Ltd. 31.01.2025 Tausch 2:1