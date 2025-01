Die Uber-Aktie zeigt sich derzeit mit einer wechselhaften Performance an den Börsen. Im New Yorker Handel verzeichnete das Papier zunächst einen positiven Trend mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 67,15 USD. Während der Handelssitzung erreichte der Kurs einen Tageshöchststand von 67,16 USD, nachdem er bei 63,59 USD in den Handel gestartet war. Bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresverlauf, bei der die Aktie ihr 52-Wochen-Hoch bei 87,00 USD markierte. Von diesem Niveau aus besteht noch ein Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent. Auf der anderen Seite wurde im August ein Tiefstand von 54,99 USD verzeichnet.

Geschäftsentwicklung überzeugt Analysten

Die jüngsten Quartalszahlen des Mobilitätsdienstleisters zeigen eine deutliche Verbesserung der Geschäftslage. Der Gewinn je Aktie konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal erheblich gesteigert werden und belief sich auf 1,24 USD. Auch beim Umsatz verzeichnete das Unternehmen ein beachtliches Wachstum von 20,40 Prozent auf 11,19 Milliarden USD. Für das Gesamtjahr prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

