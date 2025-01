Der DAX hat die heutige Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank wohlwollend zur Kenntnis genommen, mehr nicht. Diese Reaktion war wiederum keine Überraschung, da die Senkung im Vorfeld durch die Notenbank kommuniziert, deshalb genauso vom Markt erwartet und somit auch in die Kurse eingepreist wurde. Damit konnte sich der deutsche Leitindex weiter seiner Mission Rekordjagd widmen. Erneut könnte so morgen eine Handelswoche, die mit einem Schockmoment begann, im Rally-Modus enden. Die 22.000 Punkte rücken für den DAX in greifbare Nähe.

Im Gegensatz zur US-Notenbank Fed, die gestern die Füße in Sachen Leitzins stillgehalten hatte, setzten die Währungshüter in Frankfurt ihren Zinssenkungskurs heute fort. Ein logischer Schritt, schaut man sich die unterschiedlichen Volkswirtschaften an. Die US-Wirtschaft läuft weiterhin rund, auch wenn sie im vierten Quartal an Tempo eingebüßt hat. Aber 2,3 Prozent aufs Gesamtjahr hochgerechnet sind immer noch ein solides Wachstum und weitaus mehr als die Konjunktur in der Eurozone.

Nachdem EZB und Fed im vergangenen Jahr noch beinahe synchron die Leitzinsen insgesamt um ein Prozent gesenkt hatten, dürften sich ihre Wege nun deutlicher trennen. Während die Investoren schon froh über mindestens eine weitere Zinssenkung in den USA sein können, sollte die EZB in diesem Jahr noch bis zu vier Mal um einen weiteren Prozentpunkt an der Zinsschraube drehen.

