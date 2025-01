Starke Zahlen und ein Top-Ausblick lasen die Aktie des US-Technologiekonzerns IBM abheben. Vorbörslich steigt der Kurs um mehr als +9% auf ein neues Rekordhoch bei knapp 250 US$. Wie sind die Zahlen im Detail einzuschätzen und wie weit kann es für die Aktie jetzt noch nach oben gehen? Zahlen besser als erwartet Das Computer-Urgestein hat einen Gewinn von 3,92 US$ je Aktie (Non-GAAP) und Erlöse von 17,6 Milliarden Dollar gemeldet. Auch wenn das Plus ...

