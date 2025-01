El Salvador hat sein Bitcoin-Gesetz überarbeitet, um die freiwillige Nutzung der Kryptowährung für Unternehmen sicherzustellen. Der Kongress verabschiedete die Reform am Mittwoch in einem Eilverfahren, nur wenige Minuten nachdem Präsident Nayib Bukele den Gesetzentwurf eingebracht hatte. Die Änderungen sind eine Reaktion auf die Bedingungen des Internationalen Währungsfonds (IWF), der einen Kredit in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar an El Salvador vergeben hat. Der IWF hatte die Regierung aufgefordert, die Risiken der Bitcoin-Nutzung zu minimieren und insbesondere die Pflicht zur Annahme der Kryptowährung für den privaten Sektor aufzuheben. Bitcoin bleibt gesetzliches Zahlungsmittel - aber …