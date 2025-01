Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma- und Wellness-Unternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das dritte Quartal (Q3) und die neun Monate (9M) bis zum 31. Dezember 2024 bekannt.KonzernweiteFinanz-Highlights(in \u20b9 Cr. oderwie angegeben)Einzelheiten Q3GJ25 Q3GJ24 Wachstum 9MGJ25 9MGJ24 Wachstumgegenüber dem gegenüber demVorjahr VorjahrUmsatzerlös aus 2.204 1.959 13 % 6.397 5.619 14 %laufenderGeschäftstätigkeitCDMO 1.278 1.134 13 % 3.659 3.101 18 %CHG 654 576 14 % 1.928 1.782 8 %ICH 278 252 10 % 819 747 10 %EBITDA 350 330 6 % 977 815 20 %EBITDA-Marge 16 % 17 % 15 % 15 %Anteil am 17 14 22 % 57 47 20 %NettogewinnassoziierterUnternehmenNettogewinn nach 4 10 (64) % (62) (83) NMSteuernWichtige Highlights für Q3GJ25/9MGJ25- Die Umsatzerlöse aus dem operativen Geschäft stiegen im 9MGJ25 um 14 % gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich aufgrund des hohen Wachstums im CDMO-Geschäft- EBITDA wuchs im 9MGJ25 um 20 % gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch operative Hebelwirkung, Initiativen zur Kostenoptimierung und einen besseren Umsatzmix- Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA bei 2,8x gehalten- Erstklassiger Qualitätsnachweis - Keine anhängige Beobachtung an einem unserer von der US FDA inspizierten Standorte- Wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit - Umstellung des kohlebefeuerten Dampfkessels in unserer Anlage in Digwal auf den Betrieb mit Biomassebriketts, einer kohlenstoffneutralen Brennstoffquelle. Dadurch werden jährlich ~24.000 tCO2e1 Treibhausgasemissionen2 vermieden, was etwa 17 % unserer Gesamtemissionen entspricht.Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited sagte: "Das Geschäftsjahr 25 war bisher ein stabiles Jahr für das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 14 % und einem EBITDA-Wachstum von 20 %. Unser CDMO-Geschäft zeigt weiterhin eine robuste Leistung mit einem Umsatzwachstum von 18 % und einer Verbesserung der EBITDA-Marge im 9MGJ25. Diese Leistung wurde weitgehend durch innovationsbezogene Arbeiten erzielt. Unser CHG-Geschäft verzeichnete im ersten Quartal ein Umsatzwachstum, das auf ein starkes Volumenwachstum in unserem Portfolio für Inhalationsanästhesie zurückzuführen ist. In unserem ICH-Geschäft verzeichnen die Power-Marken weiterhin ein Wachstum von rund 19 %.Das Quartal markierte auch einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg zu einer nachhaltigen Produktion mit der Umstellung des kohlebefeuerten Dampfkessels in unserem Werk in Digwal auf den Betrieb mit Biomassebriketts. Dies wird unsere Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren und unterstreicht unser unermüdliches Engagement für unseren Planeten."1. Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent; 2. TreibhausgasWichtigste Geschäftsergebnisse für Q3 und 9M GJ25Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) (VertraglicheEntwicklungs- und Herstellungsorganisation): - Das CDMO-Geschäft verzeichneteim 9MGJ25 ein Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent, angetrieben vonanhaltender Dynamik in der kommerziellen Herstellung von patentgeschütztenProdukten und im Geschäft mit generischen Wirkstoffen - RechtzeitigeKapazitätserweiterungen und gezielte BD1 Bemühungen, die zu einem Anstieg derAusschreibungen im Jahresvergleich führen, jedoch dauert dieEntscheidungsfindung der Kunden länger - Anhaltende Verbesserung derEBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahr dank besserem Umsatzmix und Initiativenfür bessere Beschaffungsstrategien, Kostenoptimierung und operative Exzellenz -Wir haben unsere erstklassige Qualitätsbilanz mit der erfolgreichen Durchführungvon 365 behördlichen Inspektionen (einschließlich 45 Inspektionen der US-FDA)und über 1.800 Kundenaudits seit dem Geschäftsjahr 2012 aufrechterhalten. -Umstellung des kohlebefeuerten Dampfkessels in unserem Werk in Digwal auf denBetrieb mit Biomassebriketts, einer kohlenstoffneutralen Brennstoffquelle. Eswird erwartet, dass dadurch jährlich ca. 24.000 tCO2e an Treibhausgasemissionenvermieden werden, was etwa 17 % der Gesamtemissionen entspricht. -Biotech-Finanzierung - Die Finanzierung im GJ 2024 hat sich gegenüber dem GJ2023 verbessert, genug, um den Cash-Burn in der Biotechnologie auszugleichen,aber nicht genug, um die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu beschleunigenComplex Hospital Generic (CHG) (Komplexe Generika für Krankenhäuser) - DieUmsätze im Bereich der Inhalationsanästhesie (IA) in den USA verzeichnen eingesundes Volumenwachstum, das auf neue Aufträge für Sevofluran und Isofluranzurückzuführen ist - Kapazitätserweiterung in Dahej und Digwal im Gange, umIA-Möglichkeiten auf den RoW-Märkten zu nutzen. Monatliche Steigerung derProduktionsleistung - Beibehaltung unserer Position als Nummer 1 in den USA beiSevofluran (Marktanteil über 40 %1) und bei intrathekalem Baclofen (Marktanteilüber 70 %1). Mitigo (intrathekales Morphinsulfat) verzeichnete imBerichtsquartal ebenfalls ein ermutigendes Wachstum - Aufrechterhaltung derEBITDA-Margen - Kostenoptimierungsinitiativen in den Bereichen Beschaffung,Produktion, Vertrieb und Operational Excellence zeigen Wirkung India ConsumerHealthcare (ICH) (Gesundheitsprodukte für Verbraucher Indien) - ICH-Geschäftmit zweistelligem Umsatzwachstum in 3Q und 9MGJ25 inmitten einer verhaltenenVerbrauchernachfrage in der Branche - Power Brands wuchs im 9MGJ25 um 19 %gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch robuste Leistungen bei Little's,Polycrol und CIR. Power Brands trugen zu 48 % des Gesamtumsatzes von ICH bei -Ohne i-range, das durch die regulatorische Preiskontrolle beeinträchtigt wurde,betrug das Wachstum bei den Strommarken im 9MGJ25 rund 26 %. - 16 neue Produkteund 23 neue SKUs im 9MGJ25 hinzugefügt - Start unserer neuen Medienkampagne mitMrunal Thakur für Lacto Calamine - Der E-Commerce-Umsatz wuchs im 3. Quartal desGeschäftsjahres 25 um mehr als 40 % gegenüber dem Vorjahr und trug 20 % zumICH-Umsatz bei. Präsenz auf mehr als 20 E-Commerce-Plattformen1. Nach Angaben von IQVIAKonsolidierteGewinn- undVerlustrechnung(in \u20b9 Cr. oderwie angegeben)Einzelheiten Quartal Neun MonateQ3GJ25 Q3GJ24 Veränderung zum 9MGJ25 9MGJ24 Veränderung zumVorjahr VorjahrUmsatzerlös aus 2.204 1.959 13 % 6.397 5.619 14 %laufenderGeschäftstätigkeitSonstige 12 62 (80) % 93 149 (38) %EinnahmenGesamtertrag 2.216 2.020 10 % 6.490 5.768 13 %Materialkosten 806 675 19 % 2.277 1.940 17 %Personalaufwand 556 524 6 % 1.695 1.535 10 %Sonstige 504 491 3 % 1.541 1.478 4 %AufwendungenEBITDA 350 330 6 % 977 815 20 %103 106 (2) % 318 334 (5) %ZinsaufwendungenAbschreibungen 197 186 6 % 574 544 5 %Anteil am 17 14 22 % 57 47 20 %NettogewinnassoziierterUnternehmenGewinn vor 67 52 29 % 142 (16) NMSteuernSteuern 63 9 582 % 204 35 479 %Nettogewinn 4 42 (91) % (62) (51) NMnach Steuern- (32) NM - (32) NMAußergewöhnlicherPostenNettogewinn 4 10 (64) % (62) (83) NMnach SteuernnachaußerordentlichemPostenTelefonkonferenz zu den Ergebnissen Q3GJ25/9MGJ25Piramal Pharma Limited wird am 29. Januar 2025 von 17:30 bis 18:15 Uhr(IST)eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten veranstalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals und des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 25 zu diskutieren.Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:Veranstaltung Ort und Zeit TelefonnummerTelefonkonferenz am 29. Indien - 17:30 Uhr IST +91 22 6280 1461 / +91 22Januar 2025 7115 8320 (Hauptnummer)1 800 120 1221(Gebührenfreie Nummer)USA 07:00 Uhr (Eastern Gebührenfreie NummerTime - New York) 18667462133UK - 12:00 Uhr (Ortszeit Gebührenfreie NummerLondon) 08081011573Singapur - 20:00 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Singapur) 8001012045Hongkong - 20:00 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Hongkong) 800964448Express-Zugang mit Diamond Bitte nutzen Sie diesenPass Link für die vorherigeRegistrierung, um dieWartezeit bei derTeilnahme am Anruf zuverkürzen - Hier klicken(https://clicktime.symantec.com/15xrr9CNgC7BRJ4St137N?h=ocgG_sZWpYymk3WY2HOl39Co2W7hike-NvbIhgHcER0=&u=https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber%3D7968300%26linkSecurityString%3D36613117d4)Informationen zu Piramal Pharma Limited:Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet über seine 17* globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, sowie Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und das India Consumer Healthcare Geschäft, ein Unternehmen, das Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Darüber hinaus hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.Weitere Informationen finden Sie unter: Piramal Pharma | LinkedIn
* Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.