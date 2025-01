FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine Rekordrally auch nach der erwartungsgemäßen Leitzinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) fortgesetzt. Obwohl Überraschungen bei der fünften Zinssenkung im Euroraum seit Sommer 2024 ausblieben, konnte der Leitindex am Donnerstag seine Bestmarke auf 21.732 Punkte nach oben schrauben. Auch die Begleitaussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde störten dabei nicht.

Schon vor dem Entscheid war der Dax erstmals in seiner Geschichte über 21.700 Punkte geklettert. Dort ging er auch 0,41 Prozent höher bei 21.727,20 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex kommt damit im Januar bereits auf ein Plus von mehr als neun Prozent. Laut dem Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar von Robomarkets lockt nun zwar die nächste runde Marke von 22.000 Punkten. "Der Weg dahin aber dürfte kein leichter werden", gab der Experte zu bedenken.

In der zweiten deutschen Börsenreihe war sogar noch mehr Dynamik drin, was aber auch an dem Aufholbedarf des MDax liegen dürfte, der 2024 anders als der deutlich gestiegene Dax nachgegeben hatte und dem Leitindex auch in diesem Jahr hinterherhinkt. Der Index der mittelgroßen Werte stieg am Donnerstag um 1,98 Prozent auf 26.732,51 Punkte./tih/he

DE0008469008, DE0008467416