In meinem Aktien-Report "Künstliche Intelligenz" vom 19.01.2023 hatte ich den Chatbot ChatGPT als neuen "iPhone-Moment" bezeichnet. Und weiter: "Ab dem Jahr 2023 wird künstliche Intelligenz viel stärker als bisher in verschiedene Bereiche unseres Lebens eindringen … Generative künstliche Intelligenz ist eine umwälzende transformative Technologie - wie das Smartphone und die Anfänge des Internets." Am Anfang des Jahres 2025 könnten wir vor der nächsten großen technologischen Umwälzung im globalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...