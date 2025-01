Dreilinden/Berlin (ots) -- Die Liebe zum Auto lässt sich vielfältig ausdrücken- Umfassendes Angebot von eBay mit Fahrzeug-Neuteilen, gebrauchten und generalüberholten Produkten- Pflegeprodukte und Verschönerungen erfüllen alle Wünsche von Autoliebhaber*innen- Komfortable Suche mit dem TeilefinderEin besonderer Kosename, regelmäßige Fürsorge und sorgfältige Pflege: Manche Menschen scheinen ihr Auto zu lieben wie ein Haustier. Das ist ganz normal, sagt die Psychologie, und liefert dafür auch zahlreiche Erklärmodelle. Sie reichen von Vertrautheit, Leidenschaft und Bindung bis hin zum Auto als Teil der eigenen Persönlichkeit (Selbstverifikation).Also warum nicht zum Valentinstag auch dem Auto einen Liebesgruß senden? Natürlich nicht Blumen und Pralinen oder eine Hautcreme, sondern zum Beispiel eine Lackversiegelung für bestmöglichen Schutz der Fahrzeughaut, liebevoll per Hand aufgetragen und mit einer hochwertigen Poliermaschine auf Hochglanz gebracht. Oder ein neuer Mantel, also ein Car Cover aus edlem Stoff, der das geliebte Gefährt in der (Tief-)Garage vor Staub und Schmutz schützt.Und Schuhe gehen immer: Also wie wäre es mit einem neuen Satz hochwertiger Leichtmetallräder, mit individuellem Design, TÜV-konformen Dimensionen und nagelneuen Markenreifen? Die Montage kann bei eBay komfortabel gleich mitgebucht werden.10 Geschenkideen zum Valentinstag für deine große Liebe: Dein Auto- Auto-Wascheimer mit allen Pflegeprodukten für das Exterieur (Shampoo, Felgenreiniger, Detailer, Schwamm, Mikrofasertücher) (https://www.ebay.de/itm/235004157480)- Indoor Car Cover (https://www.ebay.de/itm/273765627546)- Interieur Autopflege-Set (https://www.ebay.de/itm/304358271276)- Steckschlüsselsatz aus massiver Bronze-Aluminium-Legierung (https://www.ebay.de/itm/374723169966)- Audi A3 Sommerkomplettradsatz (https://www.ebay.de/itm/145623407149)- Hochwertiges Motoröl in edler Verpackung (https://www.ebay.de/itm/222485969433)- KW Gewindefahrwerk mit leichter Tieferlegung (https://www.ebay.de/itm/225483401058)- Maßstabgetreues Modell deines Autos (https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Modellauto)- Neuer Bezug für das Lenkrad in Manufaktur-Qualität (https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=lenkrad+neu+beziehen)- Individueller Schlüsselanhänger als Schmuckstück mit persönlichen Bezug zum Fahrzeug (https://www.ebay.de/itm/124703381806)My Love is in "My Garage"Das Finden der richtigen Teile auf eBay ist denkbar einfach: Unter dem Reiter "My Garage" das Fahrzeug mit Hersteller- und Typschlüsselnummer aus der Zulassungsbescheinigung Teil 1 eingeben, das Baujahr auswählen, fertig. Jetzt zeigt die Suche nur noch Teile an, die zu dem entsprechenden Fahrzeug passen. Sollte ein Teil wider Erwarten nicht passen, ist der Rückversand innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt kostenlos. Außerdem bekommen Kund*innen den Kaufpreis vollständig erstattet. Aktuell deckt das eBay Fahrzeugteile-Versprechen ein breites Portfolio von Bremsbelägen über Scheibenwischer bis hin zu Zündkerzen ab. Alle Details dazu gibt es hier: ebay.de/mygarage.Alle Infos und weiteres Bildmaterial auch im eBay-Pressecenter. (https://www.ebayinc.com/stories/press-room/de/)Über eBayeBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Millionen Käufer*innen und Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt verbindet und wirtschaftliche Möglichkeiten für einzelne Menschen, Entrepreneur*innen sowie Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft. eBay wurde 1995 in San José, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten und dynamischsten Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Im Jahr 2023 ermöglichte eBay über seine Plattform ein Handelsvolumen von mehr als 73 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio finden Sie unter www.ebayinc.com (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/L83qCovq2iPY8w2WizeEvD?domain=eu.vocuspr.com).Pressekontakt:eBay Group Services GmbHAlbert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Europarc DreilindenE-Mail: presse@ebay.deWebsite: presse.ebay.deImpressum: ebay.de/help/policies/legal-imprintOriginal-Content von: eBay Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6657/5961029