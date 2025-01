Innerhalb von zehn Jahren hat diese Aktie über 2000 Prozent an der Börse zugelegt. Das Unternehmen dahinter operiert in einer Nische, die Produkte kennt aber so gut wie jeder. Lohnt sich ein genauer Blick auf das Papier? Es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass eine Aktie seit dem Jahr 2015 jedes Jahr steigt und gleichzeitig noch die Performance des amerikanischen Index S&P 500 schlägt. Dem Unternehmen Axon Enterprise ist aber genau das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...