Tacton, ein weltweit führender Anbieter von Configure, Price, Quote (CPQ)-Software und einer führenden SaaS-Plattform zur Vereinfachung von Vertriebs- und Konfigurationsprozessen für Hersteller komplexer Produkte, gab heute seine Auszeichnung als "Leader" im Gartner Magic Quadrant für CPQ-Anwendungen 2025 bekannt. Tacton wurde in der Kategorie "Ability to Execute" am höchsten eingestuft und ist damit zum dritten Mal in Folge als Leader positioniert, was unserer Meinung nach sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen für Hersteller unterstreicht.

Die fortschrittliche Technologie von Tacton ermöglicht es Herstellern, einzigartige Herausforderungen zu meistern, indem sie die betriebliche Effizienz steigert, Vertriebsprozesse optimiert und käuferorientierte Lösungen bereitstellt. Als vertrauenswürdiger Partner unterstützt Tacton Hersteller dabei, die Nachhaltigkeit zu fördern, Vertriebsstrategien zu transformieren und das Unternehmenswachstum voranzutreiben.

"Tacton wurde fünf Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für CPQ-Anwendungen ausgezeichnet, davon drei Mal als Leader", sagte Bo Gyldenvang, Chief Executive Officer bei Tacton. "Wir glauben, dass dies unsere starke Position als Anlaufstelle für komplexe Hersteller widerspiegelt, die die Herausforderungen der Branche mit innovativen und skalierbaren Lösungen bewältigen wollen. Hersteller können sich darauf verlassen, dass Tacton ihre Abläufe rationalisiert, die Kundenbindung optimiert und ihnen in einem wettbewerbsintensiven Markt einen Vorsprung verschafft."

Ein Gartner Magic Quadrant ist das Ergebnis von Marktforschungsstudien in einem bestimmten Markt und bietet einen umfassenden Überblick über die relativen Positionen der Marktteilnehmer. Durch die grafische Darstellung und einheitliche Bewertungskriterien hilft ein Magic Quadrant dabei, schnell zu ermitteln, wie gut Technologieanbieter ihre erklärten Visionen umsetzen und wie gut sie im Vergleich zu Gartners Marktansicht abschneiden.

Für Tacton ist diese Ankündigung der jüngste Meilenstein in einer Reihe von Meilensteinen. Zusätzlich zu seiner Platzierung im Gartner Magic Quadrant wurde das Unternehmen von IDC MarketScape für APQ-Anwendungen 2024-2025 als wichtiger Akteur eingestuft und sicherte sich im CPQ-Einkaufsführer von MGI Research die Platzierung als Nummer eins unter den CPQ-Produkten. Diese Erfolge unterstreichen die anhaltende Führungsrolle und das Engagement von Tacton für Innovationen auf dem CPQ-Markt.

Fordern Sie ein kostenloses Exemplar des Gartner-Berichts an und erfahren Sie mehr über Tacton unter www.tacton.com

Über Tacton

Tacton ist ein führendes SaaS-Unternehmen, das die Art und Weise neu definiert, wie Hersteller komplexer Produkte mit ihren Käufern interagieren. Seine hochmoderne Plattform für die Kundenbindung ermöglicht es Herstellern, die Customer Journey zu optimieren, personalisierte, kundenorientierte Erlebnisse zu bieten und komplexe Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.

Tacton arbeitet mit Herstellern zusammen, um Initiativen für intelligente Fabriken voranzutreiben und die Betriebsabläufe an die Kundenbedürfnisse anzupassen. Mit über 25 Jahren Erfahrung und dem Vertrauen von mehr als 100 weltweit führenden Unternehmen wie ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem und Yaskawa hat Tacton seinen Hauptsitz in Chicago und Stockholm und unterhält regionale Niederlassungen in Karlsruhe, Warschau und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.tacton.com.

