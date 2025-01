EQS-Ad-hoc: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat der Baader Bank wählt neuen Vorsitzenden



30.01.2025 / 18:26 CET/CEST

Aufsichtsrat der Baader Bank wählt neuen Vorsitzenden Der Aufsichtsrat der Baader Bank hat in einer außerordentlichen Sitzung am heutigen Tag einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats beschlossen. Um eine geordnete Nachfolge sicherzustellen, gibt Herr Helmut Schreyer auf eigenen Wunsch das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Baader Bank ab. Im Zuge dessen wird Herr Dr. Louis Hagen mit sofortiger Wirkung als neuer Aufsichtsratsvorsitzender gewählt. Herr Schreyer bleibt weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats der Baader Bank. Der Vorstand und Aufsichtsrat der Baader Bank danken Herrn Schreyer für sein Engagement als Vorsitzender und sein kompetentes Wirken über die vergangenen Jahre hinweg. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland https://www.baaderbank.de Weitere Termine: 15.02.2025 Börsentag Frankfurt 27.02.2025 Pressemitteilung zum vorläufigen Jahresergebnis 2024 08.03.2025 Börsentag Wien Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



