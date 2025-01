Straubing (ots) -Der Demokratie und dem friedlichen Zusammenleben all derer in diesem Land, die guten Willens sind, hat Merz mit seinem aggressiv-polarisierenden Auftritt in dieser Woche wirklich keinen Dienst erwiesen! Immerhin beide Kirchen haben dieses Mal beizeiten den Mund aufgebracht und lautstark Kritik geübt. Aber dass Deutschland in den nächsten vier Jahren von einem polternden Politrentner repräsentiert sein wird, ist mehr als traurig - und am Ende auch gefährlich.Und das Schlimme ist: Danach kann es, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nicht endlich ihres eigenen Verstandes bedienen, statt sich politisch verführen zu lassen, nochmals weiter nach unten gehen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5961041