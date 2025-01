Die Umfrage beleuchtet Branchentrends und die zunehmend wichtige Rolle der Optimierung in verschiedenen Branchen.

Gurobi Optimization, LLC, der führende Anbieter von Decision-Intelligence-Technologie, freut sich, die Veröffentlichung seines jährlichen Berichts zum Stand der mathematischen Optimierung bekannt zu geben. Der Bericht beleuchtet, wie Unternehmen aus verschiedenen Branchen die mathematische Optimierung nutzen, und untersucht gleichzeitig die breiteren Trends, die die Branche prägen.

Der Bericht basiert auf den Antworten von 440 gewerblichen Anwendern der mathematischen Optimierung. Die Ergebnisse zeigen, dass das Interesse an der mathematischen Optimierung weiter zunimmt. 93 gaben an, dass sie bei den Entscheidungsträgern in ihrer Organisation entweder "an Zugkraft gewinnt" oder "stabil bleibt".

Weitere wichtige Ergebnisse sind:

Steigende Nachfrage nach Optimierungsfachwissen: Fast alle Befragten (98 %) gaben an, dass die Operations-Research-Teams ihrer Organisation wachsen oder stabil bleiben ein Anstieg von 5 gegenüber dem Vorjahr.

Zunehmende Abhängigkeit von Optimierung: 84 der Befragten gaben an, dass ihre Arbeit im Bereich der mathematischen Optimierung für ihre Organisation "unternehmenskritisch" ist.

Integration mit maschinellem Lernen weiterhin hoch: 81 gaben an, dass ihre Organisation derzeit maschinelles Lernen mit mathematischer Optimierung für mindestens ein Projekt kombiniert, was mit den Ergebnissen des letzten Jahres übereinstimmt.

Vielfältige Anwendungen in verschiedenen Branchen: Zu den von den Befragten am häufigsten genannten Anwendungsfällen gehören Planung (55 %), betriebliche Anwendungen (45 %), Produktionsplanung (42 %) und Lieferkettenplanung (41 %), was die Vielseitigkeit der Optimierung unter Beweis stellt.

Zunehmende Überschneidung zwischen Optimierung und Datenwissenschaft: 55 der Befragten geben an, täglich oder wöchentlich mit Datenwissenschaftlern zusammenzuarbeiten, was auf eine Zunahme der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit hindeutet.

"Die Ergebnisse der diesjährigen Umfrage unterstreichen das anhaltende Wachstum und die Bedeutung der mathematischen Optimierung in einer Vielzahl von Branchen", sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi. "Da immer mehr Unternehmen ihr Potenzial zur Lösung strategischer und operativer Herausforderungen erkennen, freuen wir uns, dass sie in immer mehr Bereichen eingesetzt wird."

Der Bericht State of Mathematical Optimization steht auf der Gurobi-Website zum Download zur Verfügung.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Kunden in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 98 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Nord- und Südamerika, Europa und Asien tätig. Das Unternehmen beliefert Kunden in fast allen Branchen, darunter Unternehmen wie SAP, Air France und die National Football League. Weitere Informationen auf https://www.gurobi.com/ oder telefonisch unter +1 713 871 9341.

