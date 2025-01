Die Plattform deckt wachstumsstarke und stabile Märkte ab und bedient eine vielfältige Kundenbasis in den Segmenten Handel, Wirtschaft, Freizeit und Fracht

Tallvine Partners ("Tallvine"), ein unabhängiger Anlageberater, der sich auf wertschöpfende Infrastrukturmöglichkeiten im Mittelstand konzentriert, gab heute den Start seiner nordamerikanischen Plattform für Fixed Base Operators (FBO) in Verbindung mit der Übernahme der US-Vermögenswerte von Odyssey Aviation ("Odyssey"), dem Eigentümer und Betreiber von drei FBOs in den USA, bekannt. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Die Plattform ist auf den Erwerb, die Verbesserung und den Ausbau von FBOs spezialisiert, die die allgemeine und geschäftliche Luftfahrt sowie Fracht- und Güterverkehr an Flughäfen in ganz Nordamerika bedienen. Chad Farischon, ehemaliger Mitbegründer und Präsident von Lynx FBO Network, wird die Plattform leiten und dabei von Ed Zwirn, Betriebsleiter bei Tallvine, unterstützt. Gemeinsam verfügen sie über umfangreiche Erfahrung in der Gründung, dem Betrieb und der Erweiterung früherer FBO-Plattformen, mit tiefgreifendem Wissen über Vermögenswerte und wichtigen Beziehungen in der Branche.

"Die Einführung unserer FBO-Plattform und die Übernahme von Odyssey zeigen unser Engagement für Investitionen in skalierbare Infrastrukturmöglichkeiten, die unserer Meinung nach von thematischen Rückenwind und hochqualifizierten Teams mit umfassender Branchenerfahrung angetrieben werden", sagte Thomas Lefebvre, Partner und CEO von Tallvine Partners. "Wir freuen uns, mit Chad, einem weltweit führenden Unternehmen im FBO-Sektor, zusammenzuarbeiten, und freuen uns darauf, die Plattform gemeinsam aktiv auszubauen."

Im Januar schloss Tallvine die Übernahme von Odyssey ab und besitzt und betreibt nun FBOs an drei Standorten, darunter der Willow Run Airport (KYIP Detroit, MI), der Kissimmee Gateway Airport (KISM Orlando, FL) und der St. Simons Island Airport (KSSI St. Simons Island, GA). Die drei Standorte werden weiterhin unter der Marke Odyssey betrieben. Odyssey bietet seinen Kunden ein umfassendes Angebot an FBO-Dienstleistungen und verwaltet an seinen drei Standorten über 270.000 Quadratfuß Immobilien und über 2.500.000 Quadratfuß Rampe. Die Plattform strebt eine Expansion an und verfolgt aktiv strategische Akquisitionen im FBO-Sektor.

Mark Clark, Partner bei Tallvine Partners, fügte hinzu: "Wir sehen dies als eine enorme Chance, ein führendes FBO-Unternehmen in Nordamerika mit erheblichem Wachstumspotenzial aufzubauen. Wir freuen uns darauf, eng mit Chad und Ed zusammenzuarbeiten, um spannende Möglichkeiten zu nutzen, darunter Hangarerweiterungen, betriebliche Verbesserungen und ergänzende Akquisitionen in den USA und Kanada."

"Dies ist ein aufregendes neues Kapitel für die US-amerikanischen FBOs von Odyssey Aviation", sagte Chad Farischon, der neu ernannte CEO der FBO-Plattform von Tallvine. "Ich freue mich darauf, mit Tallvine zusammenzuarbeiten und mit ihrer fortwährenden Unterstützung die Plattform auf neue Märkte auszudehnen und weiterhin außergewöhnlichen Service und Qualität zu bieten, mit dem Engagement, weiterhin Exzellenz, Sicherheit und Wertschöpfung zu gewährleisten."

Über Tallvine Partners

Tallvine Partners ist ein unabhängiger Anlageberater, der sich auf Investitionen in wertschöpfende Infrastrukturmöglichkeiten im Mittelstand konzentriert. Tallvine hat seinen Sitz in Miami, Florida, und wird von den Partnern Thomas Lefebvre, Chucri Hjeily, Mark Clark und Victor Sosa geleitet. Das Unternehmen konzentriert sich auf Infrastrukturmöglichkeiten im Mittelstand in den Bereichen Energie und Versorgung, Transport und Logistik sowie Kommunikation in Nordamerika. Tallvine strebt Investitionen in Zielsektoren an, indem es die starke und kohärente Partnerschaft des Unternehmens, seine Erfahrung beim Aufbau, der Verbesserung und Veräußerung von Plattformen, seine Fähigkeit, Managementteams zu identifizieren und zu stärken, sein weitreichendes Expertennetzwerk und die Mustererkennung nutzt, die seine vier Partner durch Investitionen über zwei Jahrzehnte von Geschäftszyklen in jedem der Zielsektoren des Unternehmens entwickelt haben.

Über Odyssey Aviation U.S.

Odyssey Aviation U.S. ist eine führende Plattform, die sich auf die Bereitstellung von FBO-Diensten (Fixed Based Operator) für Betreiber der allgemeinen Luftfahrt, der kommerziellen Luftfahrt und der Frachtluftfahrt an ihren Standorten in ganz Nordamerika spezialisiert hat. Die Plattform bietet Flugzeugbetankung, Hangarflächen, Bodenabfertigung, Frachtbetankung und -abfertigung, Concierge-Dienste und andere unterstützende Dienstleistungen an und legt dabei den Schwerpunkt auf branchenführenden Kundenservice und Sicherheit. Seit Januar 2025 ist Odyssey Aviation U.S. am Willow Run Airport (KYIP Detroit, MI), am Kissimmee Gateway Airport (KISM Orlando, FL) und am St. Simons Island Airport (KSSI St. Simons Island, GA) tätig und expandiert aktiv durch Akquisitionen und Entwicklung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250129091023/de/

Contacts:

Medienkontakt

Kelsey Nevius, Edelman Smithfield

Kelsey.nevius@edelmansmithfield.com

(309) 531-9211