NEUBIBERG (IT-Times) - Der Chiphersteller Infineon Technologies investiert im Bereich Gallium Nitride (GaN)-Halbleiter, um in weitere Bereiche wie Robotik und Rechenzentren vorzustoßen. Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004) setzt auch in Zukunft auf Gallium Nitride (GaN)-Halbleiter, die in...

Den vollständigen Artikel lesen ...