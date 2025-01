The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2025ISIN NameCA7562303064 RECHARGE RESOURCES LTD.CA70557Y1051 PEGASUS MERCANTILE INC.DE000A40KXX4 DT.BETEILIG. NA O.N. NEUEGB0008220112 DS SMITH PLC LS-,10LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDISUSU8884H1371 TINYBUILD REGSCAT3 DL-001US02028M1053 ALMACENES EX.S.A. 8/1 ADRUS13803R3003 CANOO INC. DL-,0001US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS