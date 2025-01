Ferrer erhält die Compliance Leader Verification, eine renommierte Auszeichnung von Ethisphere

Nach einer umfassenden Überprüfung seines Ethik- und Compliance-Programms bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für höchste Standards in Bezug auf Integrität und Unternehmensethik

Die Auszeichnung bestärkt Ferrer in seinem Ziel, mit seinem Unternehmen für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen

Ferrer hat die Compliance Leader Verification erhalten, eine renommierte Auszeichnung von Ethisphere, die das Pharmaunternehmen als weltweit führend bei der Einhaltung ethischer und verantwortungsvoller Unternehmenspraktiken in seinen Geschäftsabläufen auszeichnet.

Ethisphere ist eine führende Organisation, die sich für die Förderung ethischer Geschäftspraktiken einsetzt, und ihre Anerkennung würdigt Organisationen mit einem herausragenden Engagement für solide Ethik- und Compliance-Programme.

Die Auszeichnung "Compliance Leader Verification" wurde nach einer umfassenden und strengen Prüfung durch das Verifizierungsteam von Ethisphere verliehen. Dieser Prozess umfasste eine Analyse des aktuellen Zustands unter Bezugnahme auf die Antworten von Ferrer auf den Ethics Quotient® (EQ)-Fragebogen von Ethisphere, ein Benchmarking des Ethik- und Compliance-Programms von Ferrer mit den World's Most Ethical Companies®, eine Dokumentenprüfung und Interviews mit Führungskräften und Teammitgliedern im gesamten Unternehmen.

Insbesondere wurde die Leistung von Ferrer in sechs Schlüsselbereichen bewertet: Programmressourcen und -struktur; Wahrnehmung der ethischen Kultur; schriftliche Standards; Schulung und Kommunikation; Risikobewertung, Überwachung und Prüfung; Durchsetzung, Disziplin und Anreize.

Die Verifizierung die derzeit als globaler Exzellenzstandard gilt erkennt Organisationen an, die bewährte Verfahren im Bereich der Unternehmensintegrität umsetzen. Dieser Meilenstein unterstreicht Ferrers Engagement für Unternehmensethik, Nachhaltigkeit und Transparenz in allen Prozessen, das über gesetzliche Standards hinausgeht und durch vorbildliche Managementpraktiken umgesetzt wird.

"Wir sind sehr stolz auf diese Anerkennung, die unser Engagement für höchste Integritäts- und Geschäftsethikstandards widerspiegelt und unseren Zweck bekräftigt: die Wirtschaft als treibende Kraft für den Kampf für soziale Gerechtigkeit zu nutzen", sagte Meritxell Casas, Chief Legal, IP Compliance Officer bei Ferrer. "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die unermüdliche Arbeit unseres Teams bei der Integration von Ethik und Integrität in jeden Aspekt unserer Geschäftstätigkeit."

Laut Jodie Fredericksen, Senior Compliance Counsel von Ethisphere, "unterstreicht diese Anerkennung die Führungsrolle und das Engagement von Ferrer für Exzellenz in den Bereichen Ethik und Compliance. Unser Team war beeindruckt von ihrem Engagement für die Förderung einer Unternehmenskultur, die auf Transparenz und Rechenschaftspflicht basiert Praktiken, die Organisationen weltweit als Vorbild dienen."

Über Ethisphere

Ethisphere ist weltweit führend bei der Definition und Weiterentwicklung von Standards für ethische Geschäftspraktiken, die Unternehmensmarken stärken, Vertrauen auf dem Markt schaffen und zum Geschäftserfolg beitragen. Unternehmen nutzen Ethik, Compliance und Kultur als Wettbewerbsvorteil, indem sie die datengestützten Programm- und Kulturbewertungen von Ethisphere nutzen, die die neuesten Leitlinien und Praktiken von Hunderten globaler Organisationen in den acht Säulen einer ethischen Kultur sowie über 240 Datenpunkte zu Ethik, Compliance, Gesellschaft und Unternehmensführung enthalten, die über eine proprietäre Softwareplattform bereitgestellt werden. Ethisphere zeichnet außerdem herausragende Integritätsprogramme mit der Auszeichnung "World's Most Ethical Companies®" aus, bringt eine Gemeinschaft von Branchenexperten mit der Business Ethics Leadership Alliance (BELA) zusammen und fördert ethische Geschäftspraktiken durch den Global Ethics Summit, das Ethisphere Magazine und den Ethicast-Podcast.

Über Ferrer

Bei Ferrer nutzen wir die Wirtschaft, um für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Wir sind seit langem ein Unternehmen, das versucht, die Dinge anders zu machen; statt die Renditen der Aktionäre zu maximieren, reinvestieren wir einen Großteil unseres Gewinns in Initiativen, die der Gesellschaft etwas zurückgeben. Zurück, wo er hingehört. Wir gehen über die bloße Einhaltung von Vorschriften hinaus und orientieren uns an den höchsten Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit, Ethik und Integrität. Daher sind wir seit 2022 eine B Corporation.

Das 1959 in Barcelona gegründete Unternehmen Ferrer bietet in mehr als hundert Ländern transformative Lösungen für lebensbedrohliche Krankheiten an. Im Einklang mit unserem Ziel konzentrieren wir uns zunehmend auf pulmonale vaskuläre und interstitielle Lungenerkrankungen sowie seltene neurologische Störungen. Unser 1.800-köpfiges Team wird von einer klaren Überzeugung angetrieben: Unser Geschäft ist kein Selbstzweck, sondern eine Möglichkeit, Leben zu verändern.

Wir sind Ferrer. Ferrer for good.

www.ferrer.com

