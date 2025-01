Vasion, Inc., ein Pionier im Bereich serverloses Drucken und orchestrierte Automatisierung, gab heute die mit sofortiger Wirkung in Kraft tretende Ernennung von Bob Pritchard zum Chief Revenue Officer President Global Sales bekannt. Pritchard kann auf eine über drei Jahrzehnte zurückreichende, herausragende Karriere im Technologiebereich zurückblicken und bereichert Vasion mit seiner umfangreichen strategischen Erfahrung. Unter anderem war er für die preisgekrönte Förderung des Wachstums und die Wertschöpfung von Unternehmen im Bereich KI und Prozessautomatisierung verantwortlich.

"Wir freuen uns sehr, Bob in unserem Team begrüßen zu dürfen", so Ryan Wedig, CEO von Vasion. "Seine profunde Expertise in der Technologie-Automatisierungsbranche, in Verbindung mit seiner nachgewiesenen Fähigkeit, erfolgreiche Vertriebsteams aufzubauen und zu leiten, wird für uns im Zuge der weiteren Ausweitung unserer Marktpräsenz und der Bereitstellung eines außergewöhnlichen Mehrwerts für unsere Kunden von unschätzbarem Wert sein."

Pritchard wechselt von M-Files zu Vasion, wo er drei Jahre lang als Chief Revenue Officer tätig war. Vor seiner Zeit bei M-Files hatte Pritchard verschiedene Führungspositionen bei namhaften Technologieunternehmen inne, unter anderem bei Camunda, Alfresco Software (jetzt Hyland Software), Redwood Software, OpenText und IBM, und kann eine beständige Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Vertriebsorganisationen und der Steigerung des Umsatzwachstums vorweisen.

"Vasion verfolgt eine überzeugende Vision und pflegt eine Unternehmenskultur, die ich sehr schätze. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in einem Markt mit grenzenlosem Potenzial einzubringen, um dazu beizutragen, die digitale Transformation für alle erreichbar zu machen", sagte Bob Pritchard, Chief Revenue Officer President Global Sales bei Vasion. "Wir werden unseren Kunden und Partnern auch in Zukunft einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten, indem wir auf unserer bewährten, benutzerfreundlichen Plattform aufbauen und unsere Wirkung durch eine fokussierte Umsetzung steigern."

Diese Ernennung folgt auf das Ausscheiden von Jed Beck, der sechs Jahre lang als Chief Revenue Officer und Vice President bei Vasion tätig war. Im Laufe seiner Betriebszugehörigkeit baute Beck erfolgreich eine erstklassige Vertriebsorganisation auf und spielte eine entscheidende Rolle bei der Erzielung eines beträchtlichen Umsatzwachstums für das Unternehmen.

Vasion definiert die Automatisierung des Drucks neu mithilfe einer cloudnativen SaaS-Lösung. Nun ist das Unternehmen führend im Bereich intuitive orchestrierte Automation. Organisationen können ihre digitale Transformation mit Vasion's Automatisierungsplattform vereinfachen, indem sie ihren Druck-Output an die digitale Arbeitsweise moderner Teams anpassen: Erfassung von Daten, Anwendung von KI, OCR und ICR, Erstellung und Automatisierung von Workflows, digitale Unterschriften, universelle Speicherung von Content und Suchergebnissen, integrierte Compliance-Kontrollen und cloudbasierte Output Automation, was den Druck für Endnutzer und das Output-Management zusammenführt. Vasion beschleunigt die digitale Transformation, indem Führungskräfte in die Lage versetzt werden, Integrationen zwecks Nutzung von KI in einer sicheren Zero Trust-Umgebung zu implementieren und die Automatisierung über eine einzige Plattform zu integrieren, zu verwalten und zu kontrollieren. PrinterLogic® und Vasion® sind eingetragene Handelsmarken und Vasion Automate, Vasion Output Management und Vasion Print sind Handelsmarken von Vasion in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

