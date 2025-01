© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa

Mit einem sagenhaften Rekordergebnis für 2024, und einem historischen Quartalsergebnis, konnte Blackstone am Donnerstag glänzen.Blackstone, der Private-Equity-Riese, hat am Donnerstag überraschend starke Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentiert, da das verwaltete Vermögen durch starke Zuflüsse und einen Anstieg der Management- und Beratungsgebühren um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen ist. Im vierten Quartal erzielten die Investitionenin den Bereichen Corporate Private Equity und Infrastruktur die besten Ergebnisse, während die Immobilieninvestments schwächer abschnitten. "Blackstone hat eines der besten Quartale in seiner Geschichte gemeldet", sagte der Vorsitzende und …