Assurant, Inc. (NYSE: AIZ), ein führendes globales Unternehmen für Unternehmensdienstleistungen, das Großverbrauchereinkäufe unterstützt, schützt und verknüpft, gab heute einen Führungswechsel in Europa und Lateinamerika bekannt.

"Das unerschütterliche Engagement von Assurant für herausragende Talente auf der ganzen Welt und die Stärkung der globalen Mobilität hat zum Aufbau eines schlagkräftigen Führungsteams geführt, das einen nahtlosen Wechsel auf der internationalen Ebene ermöglicht und unser Geschäftswachstum strategisch beschleunigt", sagte Subhashish Sengupta, Chief People Officer, Assurant. "Diese Ernennungen unterstreichen den Erfolg unserer Investitionen in Talente und unser Bestreben, künftige Führungskräfte zu fördern und globale Spitzenleistungen voranzutreiben."

Assurant gibt heute, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden, die Ernennung von Felipe Sanchez zum neuen President, Europe, bekannt. Sanchez wird die Verantwortung für die Europa-Strategie von Assurant übernehmen, mit dem Ziel, Wachstum in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien und im Vereinigten Königreich (UK) zu generieren. Er bringt herausragende Führungsqualitäten, eine globale Vision und ausgewiesene Kompetenz bei der Förderung der Innovation und Geschäftsentwicklung im Rahmen dieser neuen Aufgabe mit.

Sanchez, der vorher als Geschäftsführer von Assurant Mexiko für das Unternehmen tätig war, erzielte beeindruckende Ergebnisse in den Bereichen Global Auto und Connected Living und trieb das Wachstum in Lateinamerika voran. Mit seinen mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Geschäfts- und Marketingmanagement sowie strategische Planung hat er in der Karibik, in Mittelamerika und in den Vereinigten Staaten leistungsstarke Teams aufgebaut. Sanchez wird Federico Bunge, Präsident, International, unterstellt sein.

Sanchez tritt die Nachfolge von Christian Formby an, der nach fünf Jahren als President, Europe, zum President, Specialty Solutions, Global Housing, ernannt wurde. Dieser Bereich umfasst die Sparten Fertighäuser, Eigentumswohnungen und damit im Zusammenhang stehende Produktlinien. Christians Erfolg bei der Leitung des europäischen Geschäfts von Assurant und seine Erfahrung bei Global Housing werden für das Wachstum des Geschäftsbereichs Property Solutions eine zentrale Rolle spielen. Christian wird Mike Campbell, President, Global Housing, unterstellt sein.

Da die Ernennung von Sanchez der Genehmigung der Finanzaufsichtsbehörde des UK unterliegt, wird Formby in der Übergangszeit die Verantwortung für den Regulierungsbereich behalten.

Nach sechs Jahren als Geschäftsführer von Assurant in Argentinien wird Diego Gomez nun zum Geschäftsführer von Assurant Mexiko ernannt. Gomez leitete Assurant Argentina als CEO und brachte seine Vision und seine strategischen Führungsfähigkeiten in das Unternehmen ein. Unter der Leitung von Gomez eröffnete Assurant Argentina das erste Global Capabilities Center (GCC) in Buenos Aires, das unseren Mitarbeitern neue Arbeitsplätze, Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten eröffnete. Gomez verfügt über 20 Jahre Erfahrung bei Assurant im Bereich Versicherungen und damit zusammenhängender Dienstleistungen und leitete Teams in Lateinamerika und Europa. Bis zu seiner Ernennung zum Ländermanager für Argentinien machte Gomez eine beeindruckende Karriere, in deren Verlauf er unter anderem als COO und Chief Risk O?cer für Lateinamerika, COO für Europa und versicherungsmathematischer Leiter in Argentinien tätig war. Gomez wird weiterhin Ricardo Fiuza, President, Latin America, unterstellt sein.

Ines Aramburu wird zur Geschäftsführerin von Assurant Argentina ernannt. Zuletzt war Aramburu als Vice President der Personalorganisation von Assurant International tätig gewesen, wo sie die internationale Entwicklung förderte, indem sie Talente auf die Geschäftsprioritäten abstimmte, globale Programme entwickelte und umsetzte und bedeutende Wachstumsprojekte unterstützte. Aramburu war maßgeblich an der Gründung des Argentina GCC von Assurant beteiligt und spielte auch eine zentrale Rolle bei der Eröffnung des zweiten GCC von Assurant in Indien. Durch die Förderung der globalen Zusammenarbeit konnte Aramburu Talente und Know-how wirkungsvoll bündeln, um geschäftliche Transformationsinitiativen in den Regionen von Assurant International zu unterstützen. Aramburu wird direkt Ricardo Fiuza unterstellt sein.

"Unsere Mitarbeiter bilden das Herzstück von Assurant. Wir engagieren uns für die Weiterentwicklung unserer Talente, um ein starkes Führungsteam mit vielfältigen Kompetenzen zu schaffen. Felipe, Diego und Ines sind Führungspersönlichkeiten mit einer Vision, umfassender Erfahrung und einer Vielzahl nachgewiesener Erfolge. Sie werden unsere strategischen Initiativen vorantreiben und die sehr strengen Qualitätsstandards aufrechterhalten, die unsere Kunden von uns erwarten", erklärte Sengupta.

