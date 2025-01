SBTi hat die kurzfristigen wissenschaftlich fundierten Ziele von NetApp validiert, was den Einsatz des Unternehmens für die Dekarbonisierung unterstreicht

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass neue kurzfristige wissenschaftlich fundierte Emissionssenkungsziele genehmigt und von der Science-Based Targets initiative (SBTi) verifiziert wurden. Diese Ziele zeigen den kontinuierlichen Einsatz von NetApp, Nachhaltigkeit zu einem wesentlichen Bestandteil seiner Strategie für unternehmerische Resilienz zu machen und die Speicherindustrie dahin zu führen, Kunden beim Erreichen ihrer Energieeffizienzziele zu unterstützen.

Die SBTi entwickelt Standards, Instrumente und Leitlinien, anhand derer Unternehmen Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen festlegen können, um die Erderwärmung auf einem Niveau zu halten, auf dem katastrophale Folgen vermieden werden. Bisher wurden die wissenschaftlich fundierten Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen von mehr als 4000 Unternehmen validiert und fast 3000 weitere Unternehmen haben sich verpflichtet, entsprechende Ziele festzulegen.

NetApp, Inc. verpflichtet sich, die absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen ausgehend vom Geschäftsjahr 2023 bis zum Geschäftsjahr 2030 um 50,8 Prozent zu reduzieren. NetApp, Inc. verpflichtet sich außerdem, Scope-3-Treibhausgasemissionen bei der Nutzung verkaufter Produkte ausgehend vom Geschäftsjahr 2023 bis zum Geschäftsjahr 2030 um 51,6 Prozent pro effektiv ausgeliefertem Petabyte zu reduzieren. Die SBTi hat bestätigt, dass die Scope-1- und Scope-2-Ziele von NetApp mit dem 1,5°C-Reduktionspfad übereinstimmen.

Diese Ziele erweitern und ersetzen die Dekarbonisierungsziele, die NetApp im Jahr 2022 festgelegt hatte. NetApp hat bereits Fortschritte im Hinblick auf seine Nachhaltigkeitsziele erzielt und die Scope-1- und Scope-2-Emissionen ausgehend vom Jahr 2020 um 37 Prozent reduziert, wie im FY24 Environmental, Social, and Governance (ESG) Impact Report von NetApp berichtet wurde.

"Die Validierung unserer Dekarbonisierungsziele durch die SBTi gibt unserer Kundschaft die Sicherheit, dass NetApp eine Datenstrategie mit intelligenter Dateninfrastruktur umsetzen wird, die nicht nur Innovation fördern, sondern auch eine nachhaltige Zukunft schaffen wird", sagte Nicola Acutt, Chief Sustainability Officer bei NetApp. "Nachhaltigkeit ist weiterhin ein zentraler Teil unserer gesamten Geschäftstätigkeit. Dies umfasst nicht nur die Senkung von Emissionen, sondern reicht von der Integration nachhaltigerer Materialien und Designs in unsere Produkte und Verpackungen bis hin zu unseren Datenmanagementlösungen. Für uns beginnt eine nachhaltige digitale Zukunft mit Daten, und wir sind stolz darauf, an der Spitze dieses Wandels zu stehen."

Abgesehen von der Förderung verringerter Emissionen im eigenen Betrieb hilft NetApp Kunden dabei, deren eigenen Energieeffizienzzielen näher zu kommen. Nutzer von NetApp BlueXP haben Zugriff auf das Dashboard "Nachhaltigkeit", das AIOps-fähiges Reporting und Scoring bietet und konkrete Erkenntnisse liefert, anhand derer sie Kosten senken und die Nachhaltigkeit steigern können. Weitere Informationen finden Sie unter: https://docs.netapp.com/de-de/active-iq/get_started_sustainability_dashboard.html

Das SBTi-Dashboard mit dem Einsatz von NetApp für die Senkung der Treibhausgasemissionen finden Sie unter: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datensicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt voller Störungen in Chancen für alle Kunden zu verwandeln. NetApp erstellt eine silofreie Infrastruktur, die Beobachtbarkeit und KI nutzbar macht, um die branchenweit bestmögliche Datenverwaltung zu ermöglichen. Als einziger unternehmensweiter Speicherservice, der in die weltweit größten Clouds nativ eingebettet ist, bietet unsere Datenspeicherung eine nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus kreieren unsere Datenservices durch überlegene Cyber-Resilienz, Führung und Applikations-Agilität einen deutlichen Datenvorteil. Unsere CloudOps-Lösungen bieten durch Beobachtbarkeit und KI die kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz. Unabhängig vom Datentyp, der Arbeitsbelastung oder der Umgebung sind Sie in der Lage, Ihre Dateninfrastruktur mithilfe der NetApp zu transformieren, um Ihre unternehmerischen Möglichkeiten zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Über die Science Based Targets initiative

Die Science Based Targets initiative (SBTi) ist eine Klimaschutzorganisation im B2B-Bereich, die es Unternehmen und Finanzinstituten weltweit ermöglicht, ihren Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise zu leisten. Wir entwickeln Standards, Instrumente und Leitlinien, mit denen Unternehmen Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen festlegen können, um die Erderwärmung auf einem Niveau zu halten, auf dem katastrophale Folgen vermieden werden, und Emissionen bis spätestens 2050 auf null zu reduzieren. Die SBTi ist eine Stiftung und besitzt ein Tochterunternehmen, das mit der Validierung von Zielen betraut sein wird. Die Initiative ist eine Gemeinschaftsarbeit zwischen CDP, der United Nations Global Compact-Initiative, der We Mean Business Coalition, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF).

www.sciencebasedtargets.org @sciencetargets

