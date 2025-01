Die Märkte scheinen den Schock rund um DeepSeek weitgehend verdaut zu haben. Mittlerweile kristallisiert sich heraus, dass das chinesische KI-Modell in der Entwicklung doch nicht ganz so billig war und auch in Fernost nur mit Wasser gekocht wird. Derweil geht die US-Notenbank Fed mit US-Präsident Donald Trump auf Konfrontationskurs, indem die Zinsen wie erwartet nicht angetastet wurden. Trump würde ein schnelles Absinken von Zinsen bevorzugen.Für Kurssteigerungen bei der Aktie von Trump Media (US25400Q1058) sorgte indes am Mittwoch, dass der Konzern die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...