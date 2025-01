NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seinen jüngsten Abwärtstrend gestoppt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung in New York 1,0429 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0403 (Mittwoch: 1,0396) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9612 (0,9619) Euro gekostet.

Damit trotzte der Euro einer erneuten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB). Es war die fünfte seit dem vergangenen Sommer. Allerdings hatte der Markt dies bereits erwartet. Für die nächste Sitzung rechnen Ökonomen mit einer weiteren Zinssenkung. Die US-Notenbank Fed hatte hingegen zur Wochenmitte - ebenfalls wie weithin erwartet - eine Zinssenkungspause eingelegt.

Als Belastung für den Dollar machten Beobachter am Donnerstag schwache US-Daten aus. Im vergangenen Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 2,3 Prozent. Im dritten Quartal hatte die größte Volkswirtschaft der Welt noch um 3,1 Prozent zugelegt. Volkswirte waren für die Monate Oktober bis Dezember im Schnitt von einem etwas stärkeren Wachstum um 2,6 Prozent ausgegangen. Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Entwicklung in den USA jedoch deutlich stärker als in der Eurozone./gl/he