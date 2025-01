Die branchenorientierten Auszeichnungen würdigten Innovationen in Bereichen wie Laser, Biomedizin, Quantentechnologie, Sensoren sowie Kameras und Bildgebung

Am 29 Januar zeichnete SPIE, die internationale Gesellptik und Photonik, die besten neuen Optik- und Photonikprodukte mit den branchenorientierten Prism Awards aus. Der Galaabend, der im Rahmen der SPIE Photonics West stattfand, markierte den 17. Jahrestag der Prism Awards, bei dem Unternehmen ausgezeichnet werden, die transformative Produkte auf den Markt bringen.

Jedes Jahr spiegeln die SPIE Prism Awards den rasanten Wachstumskurs, die spannenden neuesten Entwicklungen und die reichhaltigen technischen Innovationen in der Photonik und den photonikgestützten Branchen wider. In diesem Jahr wurden bei der jährlichen Zeremonie eine Reihe etablierter und aufstrebender Unternehmen ausgezeichnet, die innovative und kreative Lösungen für kritische Probleme in Bereichen wie Kameras und Bildgebungssysteme, Sensoren, Laser, Quantentechnologie und biomedizinische optische Lösungen anwenden. Darüber hinaus ehrte die Gesellschaft den zweiten Preisträger des SPIE Catalyst Award, mit dem ein gewinnorientiertes Unternehmen für ein spezifisches soziales oder umweltorientiertes Programm ausgezeichnet wurde, das entweder am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft insgesamt oder für die Umwelt erhebliche positive Auswirkungen hatte.

Die Finalisten und Gewinner wurden von einer internationalen Jury ausgewählt, die ihr Wissen und ihren Scharfsinn aus den Bereichen Technologievermarktung und Finanzierung einbrachte. Zu den hochkarätigen Juroren aus neun Ländern gehörten Vertreter von Regierungsbehörden, Führungskräfte aus der Wirtschaft, akademische Forscher und Branchenführer. Zu den Rednern der Galaveranstaltung gehörten Sujatha Ramanujan von Luminate, Katie Schwertz von Edmund Optics, Ursula Keller von ETH Zurich, Basil Garabet von NKT Photonics, Shahida Imani von Singular Photonics, Nishant Mohan von Notal Vision, Kate Medicus von Ruda Optical, Jennifer Cable von Thorlabs und Jessica Wade vom Imperial College London.

"Jedes Jahr präsentieren die SPIE Prism Awards eine umfassende Palette innovativer Produkte, die auf Optik- und Photoniktechnologie basieren", sagte SPIE-CEO Kent Rochford "Durch die Markteinführung dieser optischen und photonischen Produkte bieten uns diese Unternehmen sowohl die Finalisten als auch die Gewinner transformative Technologien, die das Leben auf der ganzen Welt beeinflussen werden. Es war mir eine große Freude, ihnen persönlich zu gratulieren."

Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der Preiskategorien, der Gewinner und ihrer Gewinnerprodukte:

Biomedizin: Norlase, LYNX

Kameras und Bildgebungssysteme: NIL Technology, metaEye TM Ultra-Kompaktkamera

Laser: Scantinel Photonics GmbH, Narrow Linewidth Hybrid-Integrated Laser

Optische Materialien und Komponenten: Omega Optical, DeepUV TM Transmissionsgitter

Quantum Tech: Leonardo DRS (Tageslichtlösungen), Stretto

Sensoren: FlulDect GmbH, SpheroScan Explorer

Software: HyperSpectral Corp., SpecAI

Test und Messung: Quartus Engineering Inc., OptiQuiver

Katalysator : SCHOTT AG, 100% wasserstoffhaltige optische Glasproduktion

Weitere Informationen zu den Prism Awards und den Gewinnern des Jahres 2025 finden Sie auf der offiziellen Website: www.photonicsprismaward.com/

Über SPIE

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Wirtschaftsexperten zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzutreiben. Die 1955 gegründete Society verbindet und engagiert sich mit ihrer weltweiten Zielgruppe durch branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichungen von Konferenzberichten, Büchern und Zeitschriften in der SPIE Digital Library, wie auch durch Möglichkeiten zur Karriereentwicklung. In den letzten fünf Jahren haben wir durch unser Engagement und unsere Unterstützung, darunter Stipendien, Bildungsressourcen, Reisezuschüsse, Stiftungsspenden und die Entwicklung staatlicher Richtlinien, mehr als 25 Millionen US-Dollar in die internationale Optik-Community investiert; www.spie.org.

