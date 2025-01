Das Industrial Efficiency and Decarbonization Office (IEDO) des U.S. Department of Energy's (DOE) hat die Pre-FEED (Preliminary Front End Engineering Design) Studie von Svante für ein Kohlendioxidabscheidungsprojekt in kommerziellem Maßstab ausgewählt, um eine Kostenteilungsvereinbarung in Höhe von bis zu 1.499.889 US-Dollar auszuhandeln

Das Projekt stellt einen transformativen Ansatz für die Zellstoff- und Papierindustrie dar, da es aus seiner nachhaltigen Biomasse zusätzlichen Wert schaffen wird, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen

Svante Technologies Inc. (Svante), ein führender Innovator bei Technologien zur Kohlendioxidabscheidung und -entfernung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein völlig neuartiges Kohlendioxidabscheidungs- und -entfernungsprojekt in der Ashdown Zellstofffabrik in Arkansas entwickelt hat.

Dieses Projekt ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Bereitstellung der Kohlendioxidabscheidungstechnologie der nächsten Generation von Svante für die Zellstoff- und Papierindustrie und stellt die Fähigkeit unter Beweis, hochwertige Kohlendioxidentfernungs- (CDR) Emissionsgutschriften zu generieren und die Nachhaltigkeit der industriellen Abläufe zu steigern. Das Projekt wurde von dem Industrial Efficiency and Decarbonization Office (IEDO) des U.S. Department of Energy's (DOE) ausgewählt, um eine Kostenteilungsvereinbarung in Höhe von bis zu 1.499.889 US-Dollar auszuhandeln (Pending Award Number: DE-FE0032652). Die DOE-Förderung wird die Paper Excellence and Wood von Svante und Projektpartnern bei der Durchführung einer Pre-FEED (Preliminary Front End Engineering Design) Studie unterstützen, um die Nachverbrennungs-Kohlendioxidabscheidung des Rauchgases aus den Rückgewinnungskesseln in der Ashdown Zellstofffabrik zu bewerten.

Das revolutionäre rotierende Feststoffsorptionssystem von Svante, das auf der fortschrittlichen Metal-Organic Framework (MOF)-basierten Filtertechnik beruht, bietet deutliche Vorteile, darunter:

Deutliche CO2-Abscheidungskostenreduzierungen: Die einzigartige Fähigkeit von Svante, minderwertige Abwärme für den Kohlenstoffabscheidungsprozess einzusetzen, reduziert den Energieverbrauch und die Gesamtkosten der Abscheidung deutlich.

Die einzigartige Fähigkeit von Svante, minderwertige Abwärme für den Kohlenstoffabscheidungsprozess einzusetzen, reduziert den Energieverbrauch und die Gesamtkosten der Abscheidung deutlich. Modulares und einfaches Abscheidungsanlagendesign: Das modulare Abscheidungsanlagendesign von Svante reduziert die Kapitalkosten, minimiert die Auswirkungen auf bestehende Fabrikabläufe und ermöglicht eine nahtlose Ausstattung mit Zellstofffabriken.

Das modulare Abscheidungsanlagendesign von Svante reduziert die Kapitalkosten, minimiert die Auswirkungen auf bestehende Fabrikabläufe und ermöglicht eine nahtlose Ausstattung mit Zellstofffabriken. Umweltverantwortung: Die festen sorbierenden Nanomaterialien von Svante sind grundsätzlich harmlos. Sie vermeiden schädliche Sekundäremissionen und flüssige Abfälle/Abwässer und gewährleisten somit eine sauberere und sicherere Methode der Kohlendioxidabscheidung. Darüber hinaus sind die Filtermaterialien von Svante auf nachhaltige Produktion und Recyclingfähigkeit ausgelegt.

Sobald das Projekt die endgültige Investitionsentscheidung (FID) erreicht, wird dies einen Wandel für die Zellstoff- und Papierindustrie bedeuten, da es Folgendes ermöglicht:

Entfernung von bis zu 1,5 Millionen Tonnen an biogenem CO2 , da sich das Projekt die Reduktion von CO2 zum Ziel setzt, das seinen Ursprung in der Atmosphäre eher aufgrund von nachhaltiger Biomasse als aufgrund von "anthropogenem" oder von Menschenhand geschaffenem CO2 hat.

, da sich das Projekt die Reduktion von CO2 zum Ziel setzt, das seinen Ursprung in der Atmosphäre eher aufgrund von nachhaltiger Biomasse als aufgrund von "anthropogenem" oder von Menschenhand geschaffenem CO2 hat. Erschließung neuer Einnahmequellen durch Kohlendioxidentnahme (CDR) Gutschriften im freiwilligen Markt für Emissionsgutschriften, was ein überzeugendes Geschäftsmodell für die Zellstoff- und Papierindustrie darstellt.

im freiwilligen Markt für Emissionsgutschriften, was ein überzeugendes Geschäftsmodell für die Zellstoff- und Papierindustrie darstellt. Veranschaulichung des einzigartigen Kohlendioxidabscheidungstechnologievorteils von Svante zur Anwendung im Zellstoff- und Papiersektor.

Claude Letourneau, President und CEO von Svante kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Die Zellstoff- und Papierindustrie bietet eine einzigartige Chance für Technologie und Natur, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Die MOF-basierte Kohlendioxidabscheidungstechnologie von Svante verfügt über das Potenzial, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Industrieanlagen ihre Emissionen handhaben und wir sind zuversichtlich, dass dieses Projekt den Weg für eine breitere Akzeptanz in der Industrie ebnen wird."

Anfang dieses Monat gaben Tenaska und Svante bekannt, dass die Unternehmen ein Memorandum of Understanding unterzeichnet haben, um bei umfassenden Kohlendioxidabscheidungs- und Speicherprojekten zusammenzuarbeiten. Bei Tenaska werden mehrere Class VI Zulassungen mit einer Verpflichtung geprüft, nachhaltige und wirtschaftliche CCS-Wege in den Vereinigten Staaten anzubieten, einschließlich des Sugarberry CCS Hub in Texas.

Über Svante

Svante ist ein zielgerichtet arbeitender, führender Anbieter von Lösungen zur Abscheidung und Beseitigung von Kohlenstoff. Das in Vancouver (Kanada) angesiedelte Unternehmen produziert nanotechnische Filter und modulare Rotationsschütz-Maschinen, die CO2 auf umweltverträgliche Weise aus Industrieemissionen und der Luft abscheiden und entfernen. Svante gehört zu den 2025 Global Cleantech 100 World's Top 100 Deep Tech Companies der XPRIZE Foundation und wurde von Corporate Knights im Ranking Future 50 Fastest Growing Sustainable (Private) Companies auf den zweiten Platz positioniert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.svanteinc.com und folgen Sie Svante LinkedIn unter www.linkedin.com/svantesolutions.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

