Leclerc tritt dem weltweit führenden Unternehmen für Schlaf-Fitness als Botschafter und Investor bei, um zu beweisen, dass Spitzenleistungen mit optimiertem Schlaf beginnen

Charles Leclerc, der Weltklasse-Rennfahrer, der während seiner gesamten Karriere für sein außergewöhnliches Talent bekannt war, schließt sich Eight Sleep, dem weltweit führenden Unternehmen für Schlaf-Fitness, als Athletenbotschafter und Investor an. Mit dieser Partnerschaft tritt Leclerc der Elitegruppe von Hunderten von Profisportlern und erfolgreichen Unternehmern bei, die die Weltklasse-Schlaftechnologie von Eight Sleep nutzen, um ihre Leistung zu steigern, und beweist, dass Erholung genauso wichtig ist wie Geschwindigkeit auf der Rennstrecke.

Als Spitzensportler ist Leclerc es gewohnt, in seinem Sport extremen Druck auszuhalten und zusätzlich das ganze Jahr über einen anstrengenden Reiseplan zu bewältigen. Während er sich auf die Saison 2025 vorbereitet, weiß er, dass jedes Detail wichtig ist, um seine körperliche und geistige Fitness auf höchstem Niveau zu halten, insbesondere der Schlaf.

Leclerc reiht sich in eine Elite-Liste von mehr als 300 Profisportlern aus verschiedenen Sportdisziplinen ein, die sich auf Eight Sleep verlassen, um ihre Leistung und Regeneration zu verbessern, darunter Taylor Fritz (der auch in Eight Sleep investiert hat), Brock Purdy, Aaron Judge, Jimmy Butler und viele mehr. Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Eight Sleep, den Top-Leistungsträgern der Welt dabei zu helfen, ihr volles Potenzial durch fortschrittliche Schlaf-Fitness-Technologie auszuschöpfen.

"Die Partnerschaft mit Eight Sleep war für mich eine natürliche Wahl, da sie mein Engagement für Spitzenleistungen teilen", sagte Charles Leclerc. "Das Schlafen auf dem Pod gibt mir so viel Feedback, das für mein Training von entscheidender Bedeutung ist es sagt mir und meinen Trainern, wie sehr ich mich anstrengen sollte, was besonders während der Saison wichtig ist, wenn ich es mir angesichts der anspruchsvollen Rennen nicht leisten kann, meinen Körper zu sehr zu belasten. Mit diesen personalisierten Erkenntnissen hat Eight Sleep meine Herangehensweise an den Schlaf wirklich neu definiert und mir den Vorteil verschafft, mich auf den Job zu konzentrieren und auf der Rennstrecke Leistung zu bringen."

Als Botschafter und Investor trägt Leclerc dazu bei, einen neuen Standard für zukünftige Athleten zu setzen, indem er die Rolle eines optimierten Schlafs bei der Maximierung von Leistung und Erholung hervorhebt. Leclerc wird während der gesamten Saison 2025 mit dem Pod ausgestattet sein, während er seine Ziele für die Weltmeisterschaft fest im Blick hat. Mit dem Pod ist Leclerc in der Lage, sich schneller zu erholen und trotz der unerbittlichen Anforderungen seines Sports Höchstleistungen zu erbringen

"Als ich in Italien aufwuchs, war der Motorsport ein großer Teil meines Lebens, sei es, dass ich selbst Rennen fuhr, meinem Vater in der Garage bei der Reparatur seines Rennwagens half oder mir zu Hause Rennen ansah", sagte Matteo Franceschetti, Mitbegründer und CEO von Eight Sleep. "Ich habe Charles' Karriere seit seinen Anfängen verfolgt und weiß, wie viel harte Arbeit und Disziplin er investiert hat, um als Spitzensportler mental und körperlich stark zu bleiben. Unsere Partnerschaft mit Charles beweist, dass die Weltklasse-Technologie des Pods den Standard für alle setzt, die ihre Gesundheit und Leistung optimieren möchten."

NEUES VON EIGHT SLEEP

2024 führte Eight Sleep wichtige Innovationen und Partnerschaften ein, um die Schlaf-Fitness neu zu definieren, darunter:

Pod 4 Ultra: Die bisher leistungsstärkste Schlaflösung von Eight Sleep, klinisch validiert, um die Schlafzeit um bis zu eine Stunde pro Nacht zu verlängern.

Die bisher leistungsstärkste Schlaflösung von Eight Sleep, klinisch validiert, um die Schlafzeit um bis zu eine Stunde pro Nacht zu verlängern. Sleep Elixir: Ein revolutionäres Nahrungsergänzungsmittel für den Schlaf, das in Zusammenarbeit mit dem Langlebigkeitsexperten Dr. Peter Attia entwickelt wurde. Basierend auf Erkenntnissen aus über 600 Millionen Stunden Schlafdaten ist Sleep Elixir das erste Nahrungsergänzungsmittel, das sich wie eine Software iterativ weiterentwickelt und einen nahtlosen, ruhigen Übergang von Tag zu Nacht schafft.

Ein revolutionäres Nahrungsergänzungsmittel für den Schlaf, das in Zusammenarbeit mit dem Langlebigkeitsexperten Dr. Peter Attia entwickelt wurde. Basierend auf Erkenntnissen aus über 600 Millionen Stunden Schlafdaten ist Sleep Elixir das erste Nahrungsergänzungsmittel, das sich wie eine Software iterativ weiterentwickelt und einen nahtlosen, ruhigen Übergang von Tag zu Nacht schafft. Sportpartnerschaften: Eight Sleep hat seine Liste der Botschafter für Profisportler weiter ausgebaut und den besten US-Tennisspieler, Taylor Fritz, als Botschafter und Investor für Sportler gewonnen. Die Zusammenarbeit mit Fritz hat dazu beigetragen, die neue Generation aufstrebender Tennisstars über die Bedeutung von gutem Schlaf aufzuklären, während sie anstrengende Reisepläne und einwöchige Turniere absolvieren.

Mit fast 1 Milliarde Stunden Schlafdaten, die in die Forschung und Produktentwicklung einfließen, definiert Eight Sleep weiterhin neu, was für die Leistungsträger der Welt möglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter eightsleep.com. Bildmaterial finden Sie im Digital Press Kit.

Über Eight Sleep

Eight Sleep ist das weltweit erste Unternehmen für Schlaf-Fitness mit der Mission, das menschliche Potenzial durch optimalen Schlaf zu fördern. Das 2014 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in New York City unterstützt mit seinen Hardware-, Software- und KI-Technologien die weltbesten Athleten, Unternehmer und Leistungsträger im Alltag, darunter Charles Leclerc, Taylor Fritz, Brock Purdy, Lucy Charles-Barclay, Aaron Judge, Jimmy Butler und viele mehr. Eight Sleep wurde 2019, 2022 und 2023 von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde außerdem zwei Jahre in Folge von TIME als "Beste Erfindung des Jahres" ausgezeichnet. Eight Sleep ist in Australien, Kanada, der Europäischen Union, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten über eightsleep.com erhältlich.

