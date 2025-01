AstroPay, ein weltweit führender Anbieter digitaler Finanzlösungen, definiert die finanzielle Konnektivität in Brasilien neu, indem das Unternehmen seine strategische Expansion vorantreibt und eine begehrte Lizenz für Zahlungsinstitute (Payment Institution, PI) erwirbt, die von der brasilianischen Zentralbank ausgestellt wird. Diese Lizenz stammt von der brasilianischen Zentralbank und unterstreicht das Engagement von AstroPay, sichere, konforme und benutzerfreundliche grenzüberschreitende Zahlungslösungen bereitzustellen.

AstroPay ist bereit, schnellere, einfachere und innovativere Finanzdienstleistungen für lokale und internationale Nutzer und Unternehmen in Brasilien anzubieten und damit seine Position als Anlaufstelle für ein nahtloses, sicheres grenzüberschreitendes Finanzmanagement zu festigen. Mit "Pix for Foreigners" von AstroPay können internationale Besucher sofortige Zahlungen in brasilianischen Reais vornehmen, sodass kleine Unternehmen von Strandverkäufern bis hin zu Marktständen Transaktionen reibungslos und ohne die mit Kreditkarten verbundenen überhöhten Gebühren abwickeln können. Darüber hinaus ermöglicht die globale Karte von AstroPay den Benutzern, ihr Geld sicher über Grenzen hinweg zu verwalten, auf äußerst wettbewerbsfähige Wechselkurse zuzugreifen und ohne unnötige Komplexität frei auszugeben.

Der optimierte Ansatz des Unternehmens für grenzüberschreitende Zahlungen ermöglicht den Nutzern erhebliche Einsparungen. So können Reisende, die 2.000 US-Dollar für eine Reise nach Brasilien ausgeben, mit den wettbewerbsfähigen Gebühren von AstroPay im Vergleich zu herkömmlichen Kreditkarten bis zu 1.000 BRL sparen, bei Umrechnungskursen von nur 1,5 und einer IOF (Finanztransaktionssteuer) von nur 0,38 %.

Marc Sacal, CEO von AstroPay, kommentierte: "Diese Expansion ist ein entscheidender Meilenstein für AstroPay, da wir unsere Dienstleistungen an den brasilianischen Rechtsrahmen anpassen und konforme, sichere und innovative Finanzlösungen anbieten. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Regulierungsbehörden wollen wir Einzelpersonen und Unternehmen weltweit in die Lage versetzen, die Kontrolle über ihre Finanzen zu übernehmen. Dabei geht es nicht nur um Zahlungen, sondern auch um den Aufbau einer Grundlage für Vertrauen und Effizienz, um sinnvolle Möglichkeiten für Nutzer in Brasilien und darüber hinaus zu schaffen."

AstroPay hat auch seine lokale Präsenz durch die Erweiterung seines Teams in Brasilien und die Anpassung seiner Dienstleistungen an die besonderen Bedürfnisse der Brasilianer und der wachsenden Gemeinschaft von Auswanderern, die Brasilien als Ziel wählen, gestärkt. Mit dieser Erweiterung bekräftigt AstroPay seine Mission, Einzelpersonen und Unternehmen finanzielle Freiheit zu bieten und es jedem zu ermöglichen, Geld ohne Einschränkungen auszugeben, zu sparen und zu senden.

Diese Expansion unterstreicht das Engagement von AstroPay, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen und Unternehmen in der heutigen vernetzten Welt mit Geld umgehen. Ob Sie ein Unternehmen sind, das die dynamische Wirtschaft Brasiliens erschließen möchte, oder ein Benutzer, der mit mehreren Währungen arbeitet AstroPay überbrückt die Lücke mit Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Weitere Informationen zu den Lösungen von AstroPay in Brasilien und darüber hinaus finden Sie unter www.astropay.com.

Über AstroPay

AstroPay ist ein globales Finanztechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie Menschen ihr Geld in einer grenzenlosen Wirtschaft verwalten. AstroPay wurde 2009 gegründet und bietet seinen Nutzern nahtlose, sichere und innovative Zahlungslösungen, die geografische und finanzielle Grenzen überwinden. Unsere Mission ist es, finanzielle Freiheit zu schaffen, indem wir Einzelpersonen und Unternehmen ermöglichen, ohne Einschränkungen Geld zu sparen, zu senden und auszugeben. AstroPay kombiniert modernste Technologie mit einem Engagement für Sicherheit und Compliance und bietet eine benutzerorientierte Erfahrung, die globale Finanztransaktionen vereinfacht. Ganz gleich, ob Sie international einkaufen, als globaler Freiberufler Zahlungen erhalten oder Ihr Unternehmen auf neue Märkte ausdehnen möchten, AstroPay bietet Ihnen die Tools, die Sie benötigen, um in der heutigen vernetzten Welt erfolgreich zu sein. Bei AstroPay gestalten wir nicht nur die Zukunft des Finanzwesens, sondern machen finanzielle Freiheit für alle zur Realität.

