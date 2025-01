Krypto News: Litecoin explodiert um 11 % nach Spot-ETF-Ankündigung

Bitcoin ist nicht nur die erste, sondern auch die bekannteste Kryptowährung der Welt und die unangefochtene Nummer eins. Die Nummer zwei, Ethereum, hat sich diesen Platz, bis auf kurze Unterbrechungen, ebenfalls fest gesichert. Allerdings ist der ETH keineswegs die zweitälteste Kryptowährung. Diese Titel gehört Litecoin.

Bereits am 13. Oktober 2011 ins Leben gerufen, existiert Litecoin nun seit über 13 Jahren im Schatten des Bitcoins. Als Peer-to-Peer-Kryptowährung basiert der Token auf einer Abspaltung des Bitcoin-Protokolls - allerdings nicht als Konkurrenz, sondern um den BTC zu ergänzen. Litecoin wurde geschaffen, um eine leichtere, alltagstaugliche Alternative zu Bitcoin zu sein.

Aktuell rangiert Litecoin auf Platz 18 der größten Kryptowährungen und wird für etwa 129 US-Dollar gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,7 Milliarden US-Dollar. Während Bitcoin als "digitales Gold" bezeichnet wird, gilt Litecoin als sein silbernes Pendant - schnell, effizient und gemacht für den täglichen Gebrauch. In den letzten 24 Stunden stieg der LTC Kurs um 11 % und auf Monatssicht um 25 %.

SEC nimmt Antrag für Litecoin-ETF offiziell an

Am 29. Januar bestätigte die US-Börsenaufsicht SEC unter dem amtierenden Vorsitzenden Mark Uyeda den Eingang des 19b-4-Antrags von Nasdaq für den geplanten Litecoin-ETF von Canary Capital. Bloomberg-ETF-Analyst James Seyffart berichtete auf X über diesen Meilenstein und erklärte, dass die Einreichung darauf abzielt, die regulatorischen Weichen so zu stellen, dass Litecoin künftig als handelbares Finanzprodukt an der Börse gelistet werden kann.

Can confirm. @CanaryFunds' Litecoin ETF 19b-4 filing has been acknowledged by the SEC (As expected) https://t.co/1UFEoDUS3H pic.twitter.com/4u57QofXK8 - James Seyffart (@JSeyff) January 29, 2025

Die Genehmigung wird erteilt, wenn der Litecoin ETF mehrere Überprüfungen positiv durchlaufen hat. Dazu gehören Faktoren wie Marktrisiken, Anlegerschutz und die Einhaltung der Finanzvorschriften. Sollte der LTC-ETF grünes Licht erhalten, würde er institutionellen Investoren einen regulierten Zugang zu Litecoin eröffnen. Das könnte nicht nur die Liquidität des Marktes spürbar steigern, sondern auch die Akzeptanz der Kryptowährung nachhaltig vorantreiben.

WEPE knackt einen Meilenstein nach dem anderen

Während der Litcoin Kurs dank des Spot-Antrages heute einen Sprung nach oben gemacht hat, gelang es einem anderen Projekt erneut, einen Meilenstein zu knacken. Wall Street Pepe sammelte mit seinem Presale über 64 Millionen US-Dollar ein. Während sich traditionelle Finanzmärkte um institutionelle Investoren drehen, will Wall Street Pepe diese Machtverhältnisse auf den Kopf stellen. Dieses Meme-Coin-Projekt hat es sich zur Mission gemacht, Kleinanleger zu vereinen und gemeinsam gegen die übermächtigen Krypto-Wale anzutreten.

Mit seinem rasanten Vorverkauf konnte Wall Street Pepe bereits über 64 Millionen US-Dollar einsammeln - und das in Rekordzeit. Das Projekt baut eine schlagkräftige Gemeinschaft auf, die WEPE Army. Mitglieder dieser Gruppe erhalten nicht nur wertvolle Handelseinblicke und Insiderwissen, sondern auch exklusiven Zugang zu Alpha Calls, die sonst den Großinvestoren vorbehalten sind - mit dem Ziel, sie in ihrem eigenen Spiel zu schlagen.

So sichern Sie sich WEPE im Vorverkauf

Der WEPE Token ist aktuell noch im Presale erhältlich, wobei die Betonung auf "Noch" liegt. Der Einstieg ist denkbar einfach: Verbinden Sie eine kompatible Wallet, wie etwa Best Wallet, mit der Projekt-Website und investieren Sie in WEPE. Der aktuelle Preis liegt bei 0,0003665 US-Dollar pro Token. Unentschlossene Investoren sollten sich allerdings etwas beeilen, denn der Presale läuft nur noch 16 Tage.

Hier Wallet verbinden und WEPE im Presale kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.