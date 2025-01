Die brandneue Binarly Transparency Platform v2.7 erweitert ihre Funktionen um kryptografische Erreichbarkeit und PQC-Compliance, damit zukunftsorientierte Unternehmen die NIST-Standards und -Fristen mit Zuversicht einhalten können.

Binarly, ein führendes Unternehmen im Bereich Firmware- und Software-Lieferkettensicherheit, hat heute die Veröffentlichung der Binarly Transparency Platform v2.7 angekündigt. Dieses umfassende Update seiner Flagship-Plattform ermöglicht es den Verantwortlichen für Unternehmenssicherheit ab sofort, sich auf den obligatorischen Übergang zu den Post-Quantum-Kryptographie (PQC)-Standards vorzubereiten.

Im Zuge der Fortschritte im Quantencomputing hat das National Institute of Standards and Technology (NIST) neue Richtlinien zur Post-Quantum-Kryptographie (PQC) herausgegeben und betont die Dringlichkeit der PQC-Bereitschaft angesichts bevorstehender Fristen und Vorschriften.

Die Umstellung großer Unternehmen auf diese neuen Anforderungen ist ein langwieriger, oft komplexer Prozess. Das jüngste Produktupdate verfügt über patentierte Technologien zur Erkennung, Inventarisierung und Bewertung von kryptografischen Ressourcen:

Kryptografische Schlüssel: Eigentum, Algorithmus-Erkennung, Format und Status (aktiv oder veraltet) werden genau dokumentiert.

"Die Vorbereitung auf PQC geschieht nicht über Nacht", sagte Ryan Weekes, Chief Product Officer bei Binarly. "Mit unserer Plattform können Sie erkennen, welche Assets sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Gleichzeitig liefert sie die nötigen Erkenntnisse, um sich an die neuen Vorschriften zur Post-Quantum-Bereitschaft anzupassen."

Durch die Identifizierung veralteter oder unsicherer Kryptografie können Unternehmen den Übergang zu Post-Quantum-Standards besser bewältigen und Compliance-Lücken vermeiden.

Wichtige PQC-fokussierte Verbesserungen:

Kryptografische Erreichbarkeit: Ermitteln Sie, welche kryptografischen Algorithmen in einer Binärdatei aktiv verwendet werden, damit Sie wirklich wichtigen Änderungen Priorität einräumen können.

"Unsere neue Funktion zur kryptografischen Erreichbarkeit filtert Fehlalarme heraus und zeigt genau, welche Algorithmen tatsächlich im Einsatz sind", sagte Alex Matrosov, CEO und Head of Research bei Binarly. "Unternehmen erhalten eine umsetzbare Strategie zur Modernisierung ihrer kryptografischen Assets und bleiben regulatorischen Vorgaben einen Schritt voraus."

Die Binarly Transparency Platform v2.7 enthält wesentliche Funktionsverbesserungen, Performance-Upgrades und wichtige Updates, um die Transparenz der Software-Lieferkette, die Behebung von Sicherheitslücken und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben noch besser zu unterstützen.

Über Binarly:

Binarly ist ein in den USA ansässiges Unternehmen für Firmware- und Software-Lieferkettensicherheit, das im Jahr 2021 gegründet wurde. Die führende Binarly Transparency Platform unterstützt Gerätehersteller, OEMs und Produktsicherheitsteams dabei, Schwachstellen, Fehlkonfigurationen, offengelegte Geheimnisse und bösartigen Code in Hardware- und Software-Lieferketten zu erkennen. Binarly hat seinen Sitz in Santa Monica, Kalifornien, und nutzt seine jahrzehntelange Forschung und Expertise in der Programmanalyse, um Unternehmen, kritische Infrastrukturen und Verbraucher zu schützen. Die Technologie unterstützt zudem die Migration von Unternehmen zu den von NIST vorgeschriebenen Post-Quantum-Kryptographie (PQC)-Standards voran.

