Die Aktie des Bonner Logistikriesen DHL Group hat ihren Anteilseignern auch im gestrigen Handel wenig Freude gemacht und hat wieder einmal nachgegeben. Denn aus den USA gab es eine Meldung, die den Marktteilnehmern gar nicht schmeckte. So machen zurückgehende Paketmengen dem US-Paketdienst UPS weiterhin zu schaffen. Der größte Kunde werde die zu transportierenden Mengen bis Mitte 2026 um mehr als die Hälfte reduzieren, wie United Parcel Service (UPS) am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Dem Vernehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...