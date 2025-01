The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.01.2025ISIN NameXS2226898216 ZHENRO PPTYS 20/25CA68323AER10 ONTARIO PROV. 2025XS1181448561 ERSTE GP BNK 15/25 MTNDE000SLB4147 LDSBK.SAAR OPF A414DE000LB00887 LBBW IHS 15/25ES0413679327 BANKINTER 15-25US900123AW05 TURKEY 05/25US74005PBN33 LINDE INC. 2025XS2112797290 VAKIFBANK 20/25 MTN REGSUS539439AV19 LLOYDS BKG 20/26 FLRDE000A14J421 EMIKON BL 4 47 LSA 15/25US06051GHB86 BANK AMERI. 18/26 FLR MTNDE000LB13JH9 LBBW STUFENZINS 20/25