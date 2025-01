Zürich (ots) -Synpulse (http://www.synpulse.com), ein führendes Beratungsunternehmen für die Finanzdienstleistungsbranche, gibt die Beförderung von Thomas Schaffner zum Managing Partner bekannt. In seiner neuen Funktion erweitert er die Führungsriege von Synpulse und gesellt sich zu den vier bestehenden Managing Partnern: Konrad Niggli, Yves Roesti, Silvan Stüssi und Salomon Wettstein.Der gebürtige Schweizer ist seit fast 20 Jahren Teil von Synpulse und hat während seiner Laufbahn wesentliche Beiträge zur Weiterentwicklung des Unternehmens geleistet. In den vergangenen Jahren verantwortete Thomas Schaffner als Head of Synpulse UK das Wachstum des britischen Markts, wobei das Team unter seiner Leitung stark expandierte. Seit Januar 2024 leitet er den Standort Schweiz und trägt gleichzeitig die globale Verantwortung für die Banking-Industrie.Er hat zahlreiche grosse Transformationsprojekte für Core-Banking-Plattformen erfolgreich begleitet und dabei Banken in Europa bei der Gestaltung effizienter Betriebsmodelle sowie bei Sourcing- und Prozessdesigns unterstützt. Darüber hinaus treibt er den digitalen Wandel in der Branche voran, indem er digitale Strategien und Ökosysteme definiert und deren anschliessende Implementierung verantwortet.Zu seiner Ernennung sagte Thomas Schaffner: "Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, und stolz darauf, Synpulse als Managing Partner in die Zukunft zu führen. Unsere Branche steht vor tiefgreifenden Veränderungen, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams und Kunden innovative und nachhaltige Lösungen zu entwickeln."Auch Konrad Niggli, Managing Partner und CEO von Synpulse, kommentierte die Beförderung: "Thomas Schaffner ist ein herausragender Leader, dessen Engagement und Expertise Synpulse in den vergangenen Jahren nachhaltig geprägt haben. Seine Ernennung zum Managing Partner unterstreicht die Bedeutung von Leadership in einer Zeit der Veränderung und Innovationen in der Finanzdienstleistungsbranche. Wir freuen uns darauf, mit Thomas die Veränderungen unserer Kunden zu begleiten."Die Beförderung von Thomas Schaffner erfolgt mit der Ernennung von Prasanna Venkatesan zum Senior Partner und zeigt Synpulse's Engagement, führende Talente zu fördern und die globale Präsenz des Unternehmens weiter auszubauen.Pressekontakt:Synpulse, Laura SchilligerCommunications Manager, EMEA / AMERICASlaura.schilliger@synpulse.com+41 44 802 20 00Original-Content von: Synpulse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057298/100928492