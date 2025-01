Wie DER AKTIONÄR bereits am Mittwoch berichtete, stand gestern eine brisante Entscheidung an: Soll der Bitcoin in die nationalen Währungsreserven der tschechischen Zentralbank (CNB) aufgenommen werden? Der Vorschlag kam sogar direkt vom Notenbankchef Aleš Michl persönlich. Das Ergebnis der Abstimmung liegt nun vor.Die CNB gab am Donnerstag bekannt, dass sie auf Vorschlag von Gouverneur Aleš Michl eine Analyse der Möglichkeiten zur Investition in zusätzliche Anlageklassen, einschließlich Bitcoin, ...

