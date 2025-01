Der Januar sah zwei kurze Rücksetzer beim DAX, einmal an die 20.000er- und einmal an die 21.000er-Marke, ansonsten war der Monat eine ungestörte Rekordjagd. Damit endet heute einer der stärksten Monate der letzten Jahre. Und die Frage steht im Raum: Was kommt jetzt?

Den vollständigen Artikel lesen ...