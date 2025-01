Wien (ots) -Neue KI-gestützte Softwarelösung ermöglicht eine effektive Schlichtung von Online-StreitfällenCIIT Software (https://ciit-software.com/), ein langjähriges Unternehmen für maßgeschneiderte Softwarelösungen mit Sitz in Wien und München, hat den Zuschlag für ein zukunftsweisendes Projekt mit dem ÖIAT (https://oiat.at/) (Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation) erhalten. Die Internet Ombudsstelle (https://www.ombudsstelle.at/) des ÖIAT ist eine kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungs- und Beratungsstelle für Online-Konsument:innen in Österreich. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines mit KI-Funktionen optimierten Case Management Tools, das die Verwaltung von Schlichtungs- und Beratungsfällen im Internet effizienter, transparenter und nutzerfreundlicher gestaltet. Das Projekt wird von der Europäischen Union kofinanziert.Umfassende Verwaltung für Case ManagerDas neue Tool erleichtert den Arbeitsalltag der Case Manager erheblich. Das Dashboard bietet eine intuitive Übersicht und priorisiert Vorgänge automatisch. Eine Fristenverwaltung hebt Deadlines hervor, während das Beschwerde-Management Kontaktdaten und Fälle mit Such- und Sortierfunktionen organisiert. Die Nachrichtenverwaltung ermöglicht das Durchsuchen und Sortieren eingehender Nachrichten, mit KI-gestützten Antwortentwürfen zur Weiterbearbeitung. Mehr zu den KI-Komponenten gleich.Smarte KI-Funktionen für eine effiziente FallbearbeitungDie neue Software nutzt modernste KI-Funktionen, maßgeschneidert für die Internet Ombudsstelle. Zu den wichtigsten Features gehören die automatische Generierung von Antworten basierend auf den FAQs der Ombudsstelle sowie die Vereinfachung von Texten, um klare und prägnante Nachrichten zu erstellen. Letzteres hilft dabei, komplexe oder juristische Fachbegriffe in eine verständlichere Sprache umzuwandeln. Darüber hinaus ermöglicht die Software barrierefreie und mehrsprachige Kommunikation durch Übersetzungsoptionen in beliebige Sprachen. Zudem erstellt sie automatisch Fallzusammenfassungen, die bei neuen Ereignissen aktualisiert werden.Transparente Kommunikation und intuitive BenutzerführungDie intuitive Weboberfläche bietet rollenbasierten Zugriff auf Fälle. Nutzer:innen können Nachrichten erstellen, Anhänge hochladen und über nahtlos integrierte Webformulare Anfragen einreichen. Dank der automatischen Anpassung an mobile Endgeräte ist auch der Zugriff von unterwegs garantiert."Wir wählen bewusst Projekte aus, die nicht nur technologisch herausfordernd sind, sondern auch echten gesellschaftlichen Mehrwert bieten - wie in diesem Fall, indem wir dazu beitragen, die digitale Welt sicherer und fairer zu gestalten."Das Projekt startete Mitte Jänner, die Testphase beginnt bereits im April, und der finale Livegang ist für Mai 2025 geplant. Damit wird die Entwicklung dieses maßgeschneiderten Tools in nur wenigen Monaten abgeschlossen. Planen Sie auch ein Entwicklungsprojekt? Vereinbaren Sie hier (https://ciit-software.com/kontakt/) ein kostenloses Beratungsgespräch mit der CIIT.Mehr über die CIIT Software Mehr Informationen (https://ciit-software.com/)Pressekontakt:CIIT SoftwareDI Michael Schaffler-GlößlTelefon: +4313750204E-Mail: marketing@ciit-software.comWebsite: https://ciit-software.com/Original-Content von: CIIT Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178568/5961123