Die London Stock Exchange verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung im Bereich der grünen Technologie, während das börsennotierte Unternehmen Ondo InsurTech Plc seine innovative Wasserspartechnologie LeakBot weiter ausbaut. Das Unternehmen, das bereits das prestigeträchtige Green Economy Mark der Londoner Börse trägt, konnte durch seine wegweisende Technologie zur Leckageerkennung beeindruckende Erfolge vorweisen. In bisherigen Implementierungen wurde eine Reduzierung der Wasserleckagen um bis zu 60 Prozent erreicht, was einer täglichen Wassereinsparung von 24 Litern pro Kunde entspricht. Die Technologie, die sich über ein heimisches WLAN-Netzwerk steuern lässt und Nutzer via Smartphone-App über potenzielle Lecks informiert, hat sich als äußerst effektiv erwiesen.

Expansionsstrategie und Marktpotenzial

Mit der jüngsten Vereinbarung zur Implementierung der LeakBot-Technologie im Nordosten Englands setzt Ondo InsurTech seinen Expansionskurs fort. Das Unternehmen, das bereits Partnerschaften mit 21 Versicherungsunternehmen weltweit unterhält, könnte durch die geplante Ausweitung auf 2,7 Millionen weitere Kunden ab 2025 sein Marktpotenzial deutlich steigern. Unabhängige Studien belegen dabei eine Reduktion von wasserbedingten Versicherungsansprüchen um bis zu 70 Prozent, was die Attraktivität der Technologie für Investoren an der Londoner Börse zusätzlich unterstreicht.

