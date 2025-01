DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Halbleiteraktien in Seoul holen Deepseek-Schock nach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Kleine Kursgewinne in Tokio und Sydney und ein Minus in Seoul von 0,8 Prozent hat der letzte Handelstag der Woche gebracht. Im südkoreanischen Seoul gab es noch Nachholbedarf nach unten. Weil dort nach der Feiertagspause aufgrund der Neujahrsfeierlichkeiten erstmals in dieser Woche gehandelt wurde, konnten die Marktteilnehmer erst jetzt auf den Deepseek-Schock reagieren, der zu Wochenbeginn insbesondere bei Technologieaktien mit KI-Bezug weltweit für starke Verluste gesorgt hatte. Für den Halbleiterwert SK Hynix ging es um 9,9 Prozent steil nach unten, Hanmi Semiconductor büßten 6,1 Prozent ein.

Das Schwergewicht Samsung Electronics hielt sich mit einem Minus von 2,4 Prozent besser. Hier stützten möglicherweise neue Geschäftszahlen. Unter anderem verdiente Samsung im vierten Quartal 2024 mehr als erwartet. Dazu gab es einen Bericht, wonach Samsung kürzlich die Genehmigung erhalten haben soll, weniger fortschrittliche Breitbandchips an das KI-Flaggschiff Nvidia zu liefern. Andererseits avisierte Samsung aber auch ein niedrigeres Gewinnwachstum.

In Tokio legte der der Nikkei-225 wie am Vortag ein wenig zu, diesmal um 0,2 Prozent auf 39.572 Punkte, in Sydney ging es um 0,5 Prozent nach oben. Stimmungsmäßig kam Unterstützung von besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen des Technologieriesen Apple und des Halbleiterherstellers Intel. In Reaktion darauf signalisieren die Futures auf die US-Indizes einen freundlichen Start später am Tag an der Wall Street.

In Tokio bremsten allerdings zugleich Preisdaten etwas. Im Großraum Tokio stiegen die Verbraucherpreise im Januar in der Kernrate einen Tick stärker und mit 2,5 Prozent auch stärker als der Zielwert der japanischen Notenbank von 2,0 Prozent. Das schürte am Markt die Spekulation auf weiter steigende Zinsen.

In Schanghai und Hongkong wurde wegen des chinesischen Neujahrsfests weiter nicht gearbeitet. In Hongkong wird der Aktienhandel am Montag wieder aufgenommen, in Schanghai am Mittwoch.

Nach einer Gewinnprognose für 2025 verteuerten sich in Tokio Chugai Pharmaceutical um knapp 6 Prozent. Für NEC ging es sogar um 18,4 Prozent aufwärts, nachdem der Elektronikkonzern seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr angehoben hatte. Komatsu gingen über 3 Prozent fester aus dem Handel, nachdem das Unternehmen kurz vor Handelsende Geschäftszahlen vorgelegt hatte, die für einen Kursschub sorgten. Umgekehrt bei TDK (-3,7%), wo der Markt negativ auf neue Zahlen reagierte.

Das Papier des Pharmaunternehmens Daiichi Sankyo büßte 3,0 Prozent ein, auch hier wurden im Handelsverlauf präsentierte Geschäftszahlen negativ quittiert. Daiwa Securities gingen nach dem Geschäftsbericht 6,3 Prozent fester ins Wochenende, Mitsui O.S.K. Lines 2,4 Prozent höher.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.532,30 +0,5% +4,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.572,49 +0,1% -1,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.517,37 -0,8% +4,9% 07:00 Schanghai-Comp. Feiertag -3,0% Hang-Seng (Hongk.) Feiertag +0,8% Taiex (Taiwan) Feiertag +2,1% Straits-Times (Sing.) 3.864,87 +1,7% +0,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.560,58 +0,5% -5,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:14 % YTD EUR/USD 1,0399 +0,1% 1,0388 1,0414 +0,4% EUR/JPY 160,77 +0,3% 160,22 160,86 -1,3% EUR/GBP 0,8363 -0,0% 0,8367 0,8372 +1,1% GBP/USD 1,2434 +0,2% 1,2415 1,2439 -0,6% USD/JPY 154,60 +0,2% 154,22 154,47 -1,7% USD/KRW 1.451,42 +0,6% 1.443,30 1.442,34 -1,6% USD/CNY 7,1830 -0,2% 7,1995 7,1685 -0,4% USD/CNH 7,2985 +0,1% 7,2937 7,2640 +2,0% USD/HKD 7,7927 +0,0% 7,7924 7,7915 +0,3% AUD/USD 0,6230 +0,4% 0,6207 0,6218 +0,7% NZD/USD 0,5654 +0,4% 0,5631 0,5642 +1,0% Bitcoin BTC/USD 104.573,35 -0,5% 105.138,65 104.914,95 +10,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,29 72,73 +0,8% +0,56 +2,9% Brent/ICE 77,34 76,87 +0,6% +0,47 +3,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.794,46 2.794,87 -0,0% -0,41 +6,5% Silber (Spot) 31,47 31,64 -0,5% -0,17 +9,0% Platin (Spot) 972,58 969,25 +0,3% +3,33 +7,2% Kupfer-Future 4,30 4,31 -0,2% -0,01 +6,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

