TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben am Freitag mehrheitlich zugelegt. Sie folgten damit den Vorgaben der Wall Street und soliden Zahlen von Apple . Wegen der Neujahrsfeierlichkeiten waren erneut die Börsen Chinas und Taiwans geschlossen. In Südkorea wurde unterdessen wieder gehandelt.

Japanische Aktien legten leicht zu. Der Leitindex Nikkei 225 beendete den Handel mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 39.572,49 Punkten. Etwas gebremst wurde die Entwicklung durch Inflationsdaten. Im Januar legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren den dritten Monat in Folge zu. Analysten hatten allerdings im Schnitt damit gerechnet. Anders sah es bei der allgemeinen Preisentwicklung im Großraum Tokio aus. Hier stieg die Inflationsrate deutlich stärker als erwartet. Es war die höchste Rate seit April 2023. Damit hält der Druck auf die Notenbank für einen strikteren geldpolitischen Kurs an.

Am australischen Markt ging es ebenfalls leicht nach oben. Hier gab es weitere Entspannungssignale zur Inflationsentwicklung. Die Erzeugerpreise hatten im Dezember die geringste Dynamik seit 2021 verzeichnet, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten. Der Leitindex S&P/ASX 200 gewann 0,45 Prozent auf 8.532,30 Punkte.

An der südkoreanischen Börse ging es unterdessen nach unten. Die Kurse verarbeiteten damit die Impulse dieser Woche, vor allem die Korrektur im Bereich Künstlicher Intelligenz. Zudem belaste die enttäuschende Gewinnentwicklung des Schwergewichts Samsung Electronics, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten./mf/jha/

US0378331005, US7960508882, KR7005930003, JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0