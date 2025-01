Apple hat am 30. Januar neue Quartalszahlen vorgelegt - und zahlreiche Analysten reagierten prompt mit höheren Kurszielen. Ist das nun das Signal, um den Rücksetzer der Aktie für einen Einstieg zu nutzen? Das neue Jahr begann für Apple holprig. Am 21. Januar belastete ein negativer Analystenbericht von Jefferies die Aktie. Das Papier verlor an einem einzigen Tag knapp drei Prozent und lag seit Jahresbeginn zeitweise rund neun Prozent im Minus. Die ...

