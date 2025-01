Unterföhring (ots) -Glitzer! Glitzer! "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet am Donnerstag, 13. Februar, auf ProSieben. Für die GNTM-Jubiläumsstaffel hat sich Heidi Klum mit 13 ihrer weiblichen und zwölf ihrer männlichen Models für die große Marketingkampagne in schillernde Disco-Outfits geworfen. Starfotograf Rankin fotografiert Heidi Klum und ihre Models. Wer mit aufs Plakat durfte, entschied die Modelchefin im Rahmen einer Challenge höchstpersönlich.Ein Remix von Madonnas legendärem Hit "Vogue" untermalt die Kampagne im TV und auf Joyn."Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer donnerstags und dienstags in der Prime Time / 100 Bewerberinnen in Folge 1 und 100 Bewerber in Folge 2Die erste Folge von GNTM startet mit 100 weiblichen Models am Donnerstag, 13. Februar, auf ProSieben. Tochter Leni unterstützt Heidi Klum als Gastjurorin. Der Dienstag gehört den Männern. Auch hier können sich die GNTM-Fans auf 100 Bewerber freuen. Sie werden am Dienstag, 18. Februar, zum ersten Mal bei GNTM zu sehen sein. Supermodel Naomi Campbell unterstützt Heidi Klum bei der richtigen Auswahl in Folge 2.In der 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" wird es wieder einen männlichen Gewinner und eine weibliche Gewinnerin geben. Beide bekommen jeweils einen Titel auf der Harper's Bazaar, erhalten jeweils 100.000 Euro und werden Teil der ikonischen "Wir sind es uns wert"- Kampagne von L'Oréal Paris.GNTM-Marketing: 360°-Kampagne, 10.000 Plakatflächen, Print Anzeigen und digitale AußenwerbungDie GNTM-Jubiläumsstaffel wird in einer groß angelegten 360°-Kampagne angekündigt. Dazu zählen nicht nur die 10.000 Plakatflächen ab Freitag, 31. Januar, in ganz Deutschland inklusive XXL-Plakat, sondern auch Social Media Ads auf TikTok, Instagram, Facebook und YouTube. Schon vorher werden die zwei Motive in allen wichtigen Magazinen Deutschlands veröffentlicht. Auf ProSieben wird das Format zusätzlich mit einer integrierten Kampagne zum Start mit Online Ads und TV-Trailern gepusht.Diese 200 Models bewerben sich in der ersten und zweiten Folge um den Titel: "Germany's Next Topmodel" 2025 (Kandidaten und Kandidatinnen vom Plakat sind gefettet):Lara, 22, Jahre aus 01067 Dresden, Mario, 32 Jahre aus 04103 Leipzig, Franka, 25 Jahre aus 04159 Leipzig, Max, 20 Jahre, aus 09322 Penig, Milo, 23 Jahre, aus 10179 Berlin, Sarah, 31 Jahre, aus 10243 Berlin, Jonas, 36 Jahre, aus 10243 Berlin, Fabrice, 25 Jahre, aus 10245 Berlin, Lulu, 31 Jahre, aus 10247 Berlin, Melina, 24 Jahre, aus 10319 Berlin, Etienne, 27 Jahre, aus 10407 Berlin, Kathi, 24 Jahre, aus 1060 Wien (AT), Jonathan, 29 Jahre, aus 10711 Berlin, Avalina, 24 Jahre, aus 10783 Berlin, Magi, 21 Jahre, aus 1090 Wien (AT), Felix, 29 Jahre, aus 1090 Wien (AT), Kev, 21 Jahre, aus 10961 Berlin, Maryam, 23 Jahre, aus 1120 Wien (AT), Noel, 23 Jahre, aus 1140 Wien (AT), Eliob, 29 Jahre, aus 114-0003 Tokio (JP), Felix, 21 Jahre, aus 1190 Wien (AT), Ceyda, 22 Jahre, aus 12059 Berlin, Pierre, 22 Jahre, aus 1210 Wien (AT), Abel, 30 Jahre, aus 12353 Berlin, Stella, 23 Jahre, aus 12437 Berlin, Paula, 21 Jahre, aus 12439 Berlin, Julius, 21 Jahre, aus 12459 Berlin, Katrin, 56 Jahre, aus 12589 Berlin, Maximilian, 34 Jahre, aus 13086 Berlin, Felix, 23 Jahre, aus 13086 Berlin, Eva, 26 Jahre, aus 13088 Berlin, Aisha, 24 Jahre, aus 13187 Berlin, Tim, 19 Jahre, aus 13189 Berlin, Julien, 29 Jahre, aus 13353 Berlin, Rany, 23 Jahre, aus 13357 Berlin, Malik, 22 Jahre, aus 13359 Berlin, Kadio, 22 Jahre, aus 14057 Berlin, Moritz, 18 Jahre, aus 14089 Berlin, Sarah, 22 Jahre, aus 14109 Berlin, Daniel, 20 Jahre, aus 14193 Berlin, Lea Sophie, 26 Jahre, aus 14197 Berlin, Elias, 20 Jahre, aus 14199 Berlin, Martin, 49 Jahre, aus 15366 Hoppegarten, Michelle, 26 Jahre, aus 16356 Ahrensfelde, Fabian, 28 Jahre, aus 20257 Hamburg, Mariele, 23 Jahre, aus 21079 Hamburg, Marcel, 27 Jahre, aus 21129 Hamburg, Aaliyah, 21 Jahre, aus 22047 Hamburg, Ray, 30 Jahre, aus 22081 Hamburg, Svenja, 24 Jahre, aus 22089 Hamburg, Alice, 21 Jahre, aus 22143 Hamburg, Annett, 46 Jahre, aus 22145 Stapelfeld, Vanessa, 26 Jahre, aus 22159 Hamburg, Maria, 26 Jahre, aus 22589 Hamburg, Elisabeth, 23 Jahre, aus 22765 Hamburg, Luca, 22 Jahre, aus 22851 Norderstedt, Matthias, 19 Jahre, aus 2353 Guntramsdorf (AT), Nico, 21 Jahre, aus 23556 Lübeck, Jannik, 22 Jahre, aus 23795 Bad Segeberg, Vaggelis, 23 Jahre, aus 24537 Neumünster, Anouk, 20 Jahre, aus 24944 Flensburg, Tabitha, 28 Jahre, aus 2502 Biel (CH), Nico, 49 Jahre, aus 25469 Halstenbek, Valeria, 21 Jahre, aus 26123 Oldenburg, Xenia, 26 Jahre, aus 27612 Loxstedt, Jason, 27 Jahre, aus 28865 Lilienthal, Lian, 21 Jahre, aus 3018 Bern (CH), Lucia, 21 Jahre, aus 30453 Hannover, Leon, 24 Jahre, aus 30453 Hannover, Benno, 23 Jahre, aus 31157 Sarstedt, Clemens, 21 Jahre, aus 32423 Minden, Kathy, 22 Jahre, aus 32584 Löhne, Alex, 23 Jahre, aus 32584 Löhne, Lia-Juline, 27 Jahre, aus 32699 Extertal, Anik, 24 Jahre, aus 33602 Bielefeld, Kevin, 24 Jahre, aus 35576 Wetzlar, Daniel, 33 Jahre, aus 37079 Göttingen, Alex, 21 Jahre, aus 39037 Zürich (CH), Marthe, 24 Jahre, aus 40169 Mönchengladbach, Nils, 25 Jahre, aus 40223 Düsseldorf, Gianluca, 27 Jahre, aus 40229 Düsseldorf, Alessio, 20 Jahre, aus 40233 Düsseldorf, Julian, 24 Jahre, aus 40477 Düsseldorf, Ethan, 19 Jahre, aus 40591 Düsseldorf, Leisa, 23 Jahre, aus 40789 Monheim am Rhein, J.J., 34 Jahre, aus 41061 Mönchengladbach, Silas, 23 Jahre, aus 41748 Viersen, Lisa, 19 Jahre, aus 4291 Lasberg (AT), Mark, 48 Jahre, aus 44137 Dortmund, Safia, 24 Jahre, aus 44359 Dortmund, Marleen, 25 Jahre, aus 44809 Bochum, Canel, 26 Jahre, aus 45131 Essen, Jana, 19 Jahre, aus 4611 Buchkirchen (AT), Loreen, 25 Jahre, aus 46238 Bottrop, Eileen, 27 Jahre, aus 46244 Bottrop, Eike, 24 Jahre, aus 46342 Velen, Mattes, 38 Jahre, aus 46519 Alpen, Lisa, 27 Jahre, aus 46535 Dinslaken, Indra, 23 Jahre, aus 47057 Duisburg, Wio, 33 Jahre, aus 48301 Nottuln, Laura-Marie, 19 Jahre, aus 48329 Havixbeck, Michelle, 20 Jahre, aus 49492 Westerkappeln, Emma, 20 Jahre, aus 4960 Malmedy (BEL), Zoe, 19 Jahre, aus 50259 Pulheim, Samuel, 23 Jahre, aus 50670 Köln, Sunny, 28 Jahre, aus 50676 Köln, Justin, 24 Jahre, aus 50825 Köln, Nicole, 33 Jahre, aus 5124 Haigermoos (AT), Chris, 23 Jahre, aus 51688 Wipperfürth, Anna, 21 Jahre, aus 5303 Würenlingen (CH), Nina, 23 Jahre, aus 53859 Niederkassel, Sina, 24 Jahre, aus 56073 Koblenz, Jojo, 25 Jahre, aus 56235 Ransbach-Baumbach, Volkan, 25 Jahre, aus 56626 Andernach, Karim, 24 Jahre, aus 58089 Hagen, Marleen, 20 Jahre, aus 58285 Gevelsberg, Faruk, 21 Jahre, aus 59192 Bergkamen, Alex, 35 Jahre, aus 59929 Brilon, Natali, 25 Jahre, aus 60314 Frankfurt am Main, Minja, 31 Jahre, aus 6032 Emmen (CH), Fati, 24 Jahre, aus 60386 Frankfurt am Main, Natalie, 20 Jahre, aus 60594 Frankfurt am Main, Chelia, 24 Jahre, aus 61276 Weilrod, Ana, 23 Jahre, aus 6200 Jenbach (AT), Jess, 21 Jahre, aus 6375 Beckenried (CH), Jessi, 24 Jahre, aus 6432 Sautens (AT), Paula, 21 Jahre, aus 67227 Frankenthal (Pfalz), Robin, 24 Jahre, aus 67346 Speyer, Marlene, 22 Jahre, aus 68161 Mannheim, Lisa Ariana, 30 Jahre, aus 70188 Stuttgart, Felix, 27 Jahre, aus 70195 Stuttgart, Melisa, 19 Jahre, aus 70736 Fellbach, Jonathan, 25 Jahre, aus 70839 Gerlingen, Jule, 21 Jahre, aus 72636 Frickenhausen, Daniela, 20 Jahre, aus 73760 Ostfildern, Konsti, 23 Jahre, aus 78532 Tuttlingen-Möhringen, Anna, 24 Jahre, aus 79102 Freiburg, Nawin, 27 Jahre, aus 79110 Freiburg im Breisgau, Marie, 21 Jahre, aus 79238 Ehrenkirchen, Wenke, 56 Jahre, aus 8001 Kapstadt (ZAF), Samira, 20 Jahre, aus 8010 Graz (AT), Florian, 23 Jahre, aus 8020 Graz (AT), Gabriel, 23 Jahre, aus 8057 Zürich (CH), Vanessa, 21 Jahre, aus 8062 Kumberg (AT), Josy, 19 Jahre, aus 80634 München, Laura, 30 Jahre, aus 80799 München, Laetitia, 23 Jahre, aus 80807 München, Angie, 34 Jahre, aus 80992 München, Belmanda, 21 Jahre, aus 80997 München, Lea, 30 Jahre, aus 81371 München, Julian, 20 Jahre, aus 81371 München, Marlene, 20 Jahre, aus 81479 München, Alyssa, 21 Jahre, aus 8162 Steinmaur (CH), Sibylle, 50 Jahre, aus 81677 München, Jil, 23 Jahre, aus 81825 München, John, 24 Jahre, aus 82140 Olching, Nicole, 26 Jahre, aus 83339 Chieming, Soni, 26 Jahre, aus 83339 Chieming, Beni, 22 Jahre, aus 83620 Feldkirchen-Westerham, Geni, 23 Jahre, aus 84030 Ergolding, Alex, 24 Jahre, aus 84034 Landshut, Ryan, 22 Jahre, aus 84079 Bruckberg, Keanu, 24 Jahre, aus 85635 Höhenkirchen, Men, 25 Jahre, aus 85716 Unterschleißheim, Nico Valentino, 22 Jahre, aus 85777 Fahrenzhausen, Sophie, 20 Jahre, aus 8600 Dübendorf (CH), Angelina, 20 Jahre, aus 87437 Kempten, Moritz, 29 Jahre, aus 87665 Mauerstetten, Lena, 24 Jahre, aus 89518 Heidenheim, Cici, 22 Jahre, aus 9020 Klagenfurt am Wörthersee (AT), Fabian, 20 Jahre, aus 90419 Nürnberg, Dani, 26 Jahre, aus 90429 Nürnberg, Leila, 22 Jahre, aus 90513 Zirndorf, Stephie, 22 Jahre, aus 9111 Haimburg (AT), Christian, 23 Jahre, aus 9122 St. Kanzian (AT), Maja, 18 Jahre, aus 91477 Markt Bibart, Moritz, 23 Jahre, aus 91522 Ansbach, Josef, 68 Jahre, aus 92536 Pfreimd, Leonhard, 22 Jahre, aus 94094 Rotthalmünster, Devo 26 Jahre, aus 95030 Hof, Nick, 25, Jahre, aus 97072 Würzburg, Laura, 25 Jahre, aus 97292 Holzkirchen, Enis, 23 Jahre, aus 97469 Gochsheim.Aktuelle Infos und Fotos finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2025 und auf GNTM.de"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 20. Staffel ab 13. Februar 2025 immer donnerstags und dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Tina Land, Moritz Lügeringphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5961161