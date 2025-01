Baierbrunn (ots) -Menschen mit Asthma oder chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) haben häufig einen eher niedrigen Vitamin-D-Spiegel im Blut. Daraus entstand die Annahme, dass Vitamin D sich möglicherweise günstig auf typische Symptome bei Asthma und COPD auswirken könnte. Das Forschungsnetzwerk Cochrane, das Studien auf Ihre Qualität und Aussagen prüft und damit zentral zur evidenzbasierten Medizin beiträgt, hat dies in zwei aktuellen Reviews überprüft. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" stellt die Ergebnisse vor.Weder Verschlechterung noch BesserungIm Rahmen der Cochrane-Reviews wurden insgesamt 30 Studien ausgewertet, die untersucht hatten, inwieweit Vitamin D die Erkrankungen beeinflusst. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten leichte bis mittelschwere Beschwerden und keinen ausgeprägten Vitamin-D-Mangel. "Es zeigte sich, dass Vitamin D im Vergleich zu einem Scheinmedikament nicht wirkt", erklärt Dr. Birgit Schindler von Cochrane Deutschland. "Die Einnahme verringerte weder akute Verschlechterungen der Lunge noch verbesserte sich deren Leistungsfähigkeit." Diese Aussage zur Lungenfunktion gelte für Asthma als sicher, für COPD als wahrscheinlich, so Schindler.Auch die Asthmakontrolle, also wie gut der Umgang mit Symptomen und Einschränkungen im Alltag funktioniert, verbessert sich durch Vitamin D wahrscheinlich nicht. Bei COPD zeigte keine Studie einen messbaren Einfluss auf die Lebensqualität.Fazit der Cochrane-Reviews: Vitamin D verhindert bei Menschen mit Asthma oder COPD weder Krankheitsverschlechterungen noch bessert es die Beschwerden. Es wird weiter rege geforscht, so dass es vielleicht bald mehr Daten zu beiden Erkrankungen gibt, auch für Betroffene mit schwerer Krankheitsausprägung.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1B/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5961160