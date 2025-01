Mainz (ots) -Was passiert, wenn 40 Kinder an einer Schule die erste Klasse nicht schaffen? Woran liegt das? Für den fünfteiligen Podcast "Durchgefallen - Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet" begibt sich Lisa Graf, ehemalige Lehrerin und Autorin, auf Spurensuche. Die Folgen sind ab 31. Januar 2025 in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/podcast-durchgefallen) und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.Der Schock: Erstklässler werden nicht versetzt2023 macht die Ludwigshafener Gräfenauschule Schlagzeilen: 40 Kinder müssen die erste Klasse wiederholen. Eine Ursache scheint schnell gefunden. Die Gräfenauschule liegt in einem sogenannten "Brennpunkt-Viertel". Schlechte Deutschkenntnisse und mangelnde Integration behindern den Schulalltag. Doch Lisa Graf, Host des neuen SWR Podcasts "Durchgefallen - Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet", zeigt: Das Problem reicht viel tiefer. Es steht stellvertretend für ein Bildungssystem, das die Schwächsten im Stich lässt und soziale Ungleichheiten zementiert.Von Ludwigshafen bis nach Berlin: Was läuft falsch im Bildungssystem?Lisa Graf war selbst einmal Lehrerin. Im Podcast geht sie dorthin, wo die Probleme sichtbar werden, sie spricht mit Expert:innen, Betroffenen und politischen Entscheidungsträger:innen. Lisa will die Schwachstellen des deutschen Bildungssystems und ihre weitreichenden Folgen aufdecken. Sie recherchiert an der Gräfenauschule im Brennpunkt-Viertel Ludwigshafen-Hemshof, aber auch an einer idyllischen Dorfgrundschule im Westerwald. Denn auch hier kämpfen Lehrende und Schüler:innen mit Problemen. Lisa blickt außerdem auf historische Wendepunkte wie den PISA-Schock der 2000er Jahre und besucht Deutschlands ehemals bekannteste "Problemschule": die Rütlischule in Berlin-Neukölln, die heute als Vorzeigeprojekt gilt. Dadurch wird Lisa klar, warum manchen Schulen der Wandel gelingt und vielen anderen nicht: Bildungsgerechtigkeit ist keine Utopie, sondern eine Frage des politischen Willens.Fehlende Bildungsgerechtigkeit bedroht die DemokratieIn Deutschland entscheidet nach wie vor die soziale Herkunft über den Schulerfolg. Studien zeigen: Kinder aus benachteiligten Familien haben deutlich geringere Chancen, gute Leistungen und höhere Abschlüsse zu erreichen. Doch dass im deutschen Bildungssystem so viele Potenziale verloren gehen, ist eine gesellschaftliche Bankrotterklärung. Im Podcast wird deutlich: Bildung ist eine Aufgabe, die alle angeht. Denn letztendlich sind alle betroffen von den Folgen eines Systems, das Ungleichheiten verschärft, anstatt sie zu lösen. Der Podcast lädt dazu ein, genauer hinzuschauen, um zu verstehen, warum die Probleme im Klassenzimmer den Lebensalltag beeinflussen - und wie die Gemeinschaft etwas ändern daran könnte.Lisa Graf: Stimme für BildungsgerechtigkeitLisa Graf weiß, wovon sie spricht. Ihre eigene Schulzeit war geprägt vom Gefühl, vom System allein gelassen zu werden. Als Lehrerin sammelte sie später Erfahrungen in einer "Brennpunktschule" und kennt die Herausforderungen sowohl aus Schülerinnen- als auch aus Lehrerinnensicht. Diese Perspektiven hat Lisa Graf, die heute als Autorin und Speakerin arbeitet, bereits in einem Sachbuch verarbeitet. Mit ihren persönlichen Einblicken schafft sie es, im Podcast die komplexe Bildungskrise greifbar zu machen und Lösungen aufzuzeigen."Durchgefallen - Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet"Fünf Folgen à 40 Minuten, ab 31. Januar in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/podcast-durchgefallen) und überall, wo es Podcasts gibtFotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/podcast-durchgefallen-2025Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5961176