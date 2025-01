Er kann es einfach nicht lassen: Am heutigen Freitag startet der deutsche Leitindex DAX direkt mit dem nächsten Rekord in den Tag. Wie weit kann es jetzt noch gehen und was ist bei den Aktien von Deutsche Bank und Sartorius los? So lässt es sich ins Wochenende starten: Der DAX beginnt den Tag mit einem neuen Rekord, liegt aktuell 0,2 Prozent im Plus und steht bei 21.772 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, legte zu, liegt 0,22 ...

