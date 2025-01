Die jüngsten Bedenken bezüglich Aixtron konzentrierten sich auf den SiC-Markt, der aufgrund von Überkapazitäten und einer schwächeren Nachfrage nach Elektrofahrzeugen vor Herausforderungen steht. Die Situation könnte sich jedoch auf dem Markt für GaN-Leistungshalbleiter schneller verbessern, wo Aixtron einen Marktanteil von 90 % bei Epitaxieanlagen hält (im Vergleich zu 37% bei SiC). Laut einer neuen Studie von Infineon wird sich der Einsatz von GaN in 2025 in verschiedenen Branchen beschleunigen, darunter Robotik, Haushaltsgeräte, Photovoltaik- und Energiespeichersysteme für Privathaushalte, 5G-Telekommunikationsbasisstationen, KI-Rechenzentren und sogar Elektrofahrzeuge. Mit einem prognostizierten CAGR von 41 % (2023-2029) für GaN-Leistungsbauelemente könnte ein neuer Investitionszyklus bevorstehen, von dem Aixtron maßgeblich profitieren könnte. mwb research bekräftigt die KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von 20,50. Am 08. April werden wir einen Online-Roundtable mit Aixtron veranstalten, hier geht es zur Anmeldung: https://research-hub.de/events/registration/2025-04-08-12-00/AIXA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AIXTRON%20SE