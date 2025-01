© Foto: Allison Bailey - NurPhoto

Der Goldpreis ist auf ein neues Allzeithoch geklettert, nachdem US-Präsident Donald Trump mit neuen Zöllen auf Importe aus Mexiko und Kanada gedroht hatte. Investoren flüchteten daraufhin verstärkt in sichere Anlagen.Das Edelmetall stieg auf 2.799 US-Dollar pro Feinunze und übertraf damit das bisherige Rekordhoch vom Oktober: Der Anstieg folgte auf die Ankündigung Trumps, ab dem 1. Februar Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada zu erheben. Auch China drohte er mit neuen Handelsbarrieren, ließ jedoch Details offen. Handelskrieg befürchtet Der Goldpreis steuert auf den fünften Wochengewinn in Folge zu. Die zunehmenden Sorgen über einen erneuten Handelskonflikt treiben …