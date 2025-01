NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 47,80 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter den "ungeliebten" europäischen Fondsgesellschaften sei die DWS die "fitteste", schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Die Deutsche-Bank-Tochter verfüge über ein starkes passives Geschäft und dürfte in den kommenden Quartalen steigende Nettomittelzuflüsse erreichen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 22:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DWS1007